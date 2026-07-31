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    DESCENTRALIZACIÓN

    Alcaldesa de Arraiján gana premio por programa de buses escolares que investigó la Fiscalía Electoral

    En uno de los costados de los vehículos se observaba la imagen de la alcaldesa Stefany Peñalba, acompañada de dos estudiantes.

    José González Pinilla
    Alcaldesa de Arraiján gana premio por programa de buses escolares que investigó la Fiscalía Electoral
    Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján. Toma de Instagram

    La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, fue galardonada durante la tercera edición del Premio Líder, que otorga la Autoridad de Descentralización, un reconocimiento nacional que distingue las mejores iniciativas desarrolladas por alcaldías y juntas comunales.

    +info

    Antai multa a la alcaldesa de Arraiján por contratar a dos de sus primosFiscalía Electoral inspecciona Municipio de Arraiján tras polémica por buses con foto de Stefany Peñalba

    Peñalba ganó en la categoría de Programas Sociales con el proyecto gratuito “El transporte escolar que acerca los sueños”. Se trata del proyecto que quedó envuelto en una polémica en abril pasado, luego de que los buses tipo coaster utilizados en el programa fueran rotulados con su nombre y fotografía.

    Por ello, la Fiscalía General Electoral (FGE) realizó varias diligencias en el Municipio de Arraiján.

    La diligencia estuvo a cargo de la fiscal electoral de Panamá Oeste, Maribi Ábrego, quien recopiló en su momento una serie de evidencias que fueron de evaluadas por su despacho. Durante el proceso, sin embargo, tuvo varios inconvenientes debido a que la alcaldesa no la recibía.

    Alcaldesa de Arraiján gana premio por programa de buses escolares que investigó la Fiscalía Electoral

    En uno de los costados de los vehículos se observaba la imagen de la alcaldesa Peñalba acompañada de dos estudiantes, mientras que en la puerta del conductor aparecía la leyenda: “Alcaldesa Stefany Peñalba”. Tras las inspecciones, el Municipio procedió a retirar las imágenes.

    En su momento, la Fiscalía ya había advertido a funcionarios y autoridades electas que este no es un período de campaña política y recordó la prohibición de utilizar recursos del Estado con fines proselitistas.

    Por este caso, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) investigó a la Alcaldía de Arraiján por el uso no autorizado de imágenes de menores en los buses.

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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