Alcaldía de Panamá adjudica millonario contrato a Ingeniería Rec, S.A. para renovar la calle Estudiante

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La empresa Ingeniería Rec, S.A. ganó la licitación pública que lanzó la Alcaldía de Panamá para la renovación de la calle Estudiante, en el corregimiento de Santa Ana, por un monto de $2.5 millones.

El alcalde Mayer Mizrachi adjudicó el contrato el pasado 18 de mayo. En la resolución se detalla que en el acto público compitieron tres compañías: Centroequipos, S.A., que propuso $2,500,393.91; Consorcio Aceras Panamá, que presentó una oferta por $2,105,875; e Ingeniería Rec, S.A., que ofertó $2,559,735.

Las propuestas fueron abiertas el pasado 24 de marzo.

Posteriormente, la Comisión Verificadora del acto público —en su informe del 30 de marzo— determinó que el proponente Consorcio Aceras Panamá, además de haber presentado el precio más bajo, cumplía con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos, por lo que recomendó su adjudicación.

Sin embargo, Centroequipos, S.A. presentó una impugnación. Su equipo legal interpuso una acción de reclamo contra ese informe, alegando supuestas anomalías en el renglón de desglose de precios de su competencia.

La Dirección General de Contrataciones Públicas admitió el reclamo el 14 de abril y ordenó la anulación parcial del informe.

Varios días después, el 29 de abril, la comisión publicó un segundo informe en el que decidió declarar desierto el proceso. No obstante, el proponente Ingeniería Rec, S.A. presentó observaciones a ese documento.

La Alcaldía analizó el caso y anuló el informe solo de manera parcial. Esto ocurrió el 6 de mayo. En consecuencia, ordenó realizar un nuevo análisis parcial de la propuesta de Ingeniería Rec, S.A., y concluyó que cumplía con todos “los requisitos exigidos en el pliego de cargos y, por lo tanto, su propuesta representa los mejores intereses para el Estado”.

Estacionamientos paralelos en calle Estudiante.

El proyecto de renovación de la calle Estudiante, ubicada en las inmediaciones del Instituto Nacional, busca rescatar su valor histórico y su rol como corredor peatonal clave, indicó la Alcaldía.

La intervención abarcará una superficie de 7,882 metros cuadrados y una longitud de 1,322 metros lineales, distribuidos en cuatro tramos.

La renovación incluye la ampliación de aceras, reducción de velocidades vehiculares, eliminación de obstáculos, cruces peatonales seguros, mobiliario urbano, iluminación LED y la integración ordenada de 11 quioscos para microempresarios.

El componente ambiental contempla la siembra de 104 árboles nativos y la incorporación de soluciones de bajo impacto para la gestión de aguas pluviales.