Alcaldía de Panamá cancela solicitud de un préstamo de $27.2 millones que pediría a Multibank

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Alcaldía señala que, tras ese análisis, la Caja de Ahorros presentó una propuesta considerada ‘más favorable y conveniente’ para el municipio.

La Alcaldía de Panamá dejó sin efecto el proceso de contratación para obtener un préstamo de $27.2 millones con Multibank Inc., una operación financiera para saldar una deuda originada de un contrato de recaudación tributaria suscrito hace casi dos décadas.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución No. 009-2026, firmada por el alcalde Mayer Mizrachi el pasado 16 de junio, en la que se ordena cancelar el procedimiento excepcional de contratación que buscaba concretar un financiamiento a mediano plazo con la entidad bancaria.

Según la resolución, la Tesorería Municipal recomendó suspender el proceso luego de sostener reuniones con el equipo de financiamiento público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que sugirió evaluar alternativas de crédito con entidades estatales para obtener mejores condiciones financieras.

La Alcaldía señala que, tras ese análisis, la Caja de Ahorros presentó una propuesta considerada “más favorable y conveniente” para el municipio.

Cancelación de préstamos de la Alcaldía.

La operación con Multibank tenía como objetivo refinanciar una deuda de $27.2 millones vinculada al Contrato No. 024-2006, relacionado con la gestión de cobros y recaudación de tributos municipales.

De acuerdo con un informe técnico elaborado por la Tesorería Municipal en 2025, la deuda correspondía a facturas pendientes de pago acumuladas durante varias administraciones y reconocidas por el Municipio como “obligaciones vigentes”. El documento señalaba que gran parte de esos compromisos eran anteriores a la actual gestión municipal.

Como parte de las negociaciones, Multibank había propuesto otorgar un préstamo por el mismo monto adeudado, con una tasa de interés de 7.25%, un plazo de 45 meses y pagos trimestrales. El financiamiento permitiría cancelar las cuentas pendientes originadas del contrato y evitar la generación de intereses moratorios.

El informe técnico que sustentó la contratación directa argumentaba que Multibank era, al mismo tiempo, acreedor y potencial financiador de la obligación, por lo que se consideraba “la opción más expedita” para transformar la deuda contractual en una obligación crediticia de mediano plazo.

Sin embargo, tras recomendación del MEF la administración municipal concluyó que la propuesta presentada posteriormente por la Caja de Ahorros ofrecía condiciones más ventajosas para las finanzas públicas.

La resolución sostiene que la cancelación responde a “criterios de economía, eficiencia y buena administración” de los recursos públicos.

La medida también pone fin al procedimiento excepcional de contratación publicado en PanamaCompra en junio de 2025.