    DECRETO

    Alcaldía de Panamá fija horarios y prohibiciones para el Carnaval Volumen Caribe 2026

    Getzalette Reyes
    Las actividades dentro del distrito de Panamá deberán estar previamente autorizadas por la Alcaldía de Panamá, tales como los culecos. LP Archivo

    La Alcaldía de Panamá emitió un decreto que establece los horarios, regulaciones y restricciones para el Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, que se desarrollará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera y la avenida Balboa.

    De acuerdo con el documento, el área oficial del evento comprende la Cinta Costera I y la avenida Balboa. La tarima principal, los toldos y las actividades comerciales operarán el viernes 13 de febrero en horario de 6:00 p.m. a 4:00 a.m.. Del sábado 14 al martes 17, las actividades se realizarán en jornadas diurnas, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., y nocturnas, de 6:00 p.m. a 4:00 a.m.

    El decreto detalla que el área infantil y los juegos mecánicos estarán habilitados todos los días de 5:00 p.m. a 11:59 p.m. En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas, esta estará permitida hasta las 3:00 a.m., una hora antes del cierre de la tarima principal.

    Asimismo, se establece que toda actividad comercial temporal deberá contar con los permisos municipales correspondientes y cumplir con la normativa vigente.

    El documento incluye 20 prohibiciones, entre las que figuran el ingreso de hieleras, envases de vidrio, armas blancas, la venta de alcohol a menores de edad, la manipulación de pirotecnia sin autorización, el uso de disfraces que imiten estamentos de seguridad y cualquier acto que altere el orden público.

    Otras prohibiciones contempladas en el decreto incluyen la realización de actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, la venta ambulante sin autorización de la Alcaldía de Panamá, el lanzamiento de harina, productos químicos, serpentina o confeti que puedan causar lesiones, la apertura de hidrantes para desperdiciar agua y el ingreso de menores de edad sin la compañía de un adulto responsable a las áreas autorizadas para las actividades del carnaval.

    Las infracciones a lo establecido podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre $50 y $1,500, o con trabajo comunitario.

    La Alcaldía informó que la Policía Nacional, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Senafront, el Senan y la Policía Municipal estarán a cargo de velar por el cumplimiento del decreto.

