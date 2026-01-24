Alcaldía de Panamá fija horarios y prohibiciones para el Carnaval Volumen Caribe 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de Panamá emitió un decreto que establece los horarios, regulaciones y restricciones para el Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, que se desarrollará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera y la avenida Balboa.

De acuerdo con el documento, el área oficial del evento comprende la Cinta Costera I y la avenida Balboa. La tarima principal, los toldos y las actividades comerciales operarán el viernes 13 de febrero en horario de 6:00 p.m. a 4:00 a.m.. Del sábado 14 al martes 17, las actividades se realizarán en jornadas diurnas, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., y nocturnas, de 6:00 p.m. a 4:00 a.m.

El decreto detalla que el área infantil y los juegos mecánicos estarán habilitados todos los días de 5:00 p.m. a 11:59 p.m. En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas, esta estará permitida hasta las 3:00 a.m., una hora antes del cierre de la tarima principal.

Asimismo, se establece que toda actividad comercial temporal deberá contar con los permisos municipales correspondientes y cumplir con la normativa vigente.

El documento incluye 20 prohibiciones, entre las que figuran el ingreso de hieleras, envases de vidrio, armas blancas, la venta de alcohol a menores de edad, la manipulación de pirotecnia sin autorización, el uso de disfraces que imiten estamentos de seguridad y cualquier acto que altere el orden público.

Otras prohibiciones contempladas en el decreto incluyen la realización de actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, la venta ambulante sin autorización de la Alcaldía de Panamá, el lanzamiento de harina, productos químicos, serpentina o confeti que puedan causar lesiones, la apertura de hidrantes para desperdiciar agua y el ingreso de menores de edad sin la compañía de un adulto responsable a las áreas autorizadas para las actividades del carnaval.

Las infracciones a lo establecido podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre $50 y $1,500, o con trabajo comunitario.

La Alcaldía informó que la Policía Nacional, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Senafront, el Senan y la Policía Municipal estarán a cargo de velar por el cumplimiento del decreto.