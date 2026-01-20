Alcaldía de Panamá firma contrato publicitario millonario y surgen cuestionamientos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Contraloría General de la República refrendó un contrato de publicidad por $1.2 millones a la Alcaldía de Panamá, una adjudicación que pone bajo la lupa la relación entre proveedores del Estado y figuras en el poder municipal.

El contrato fue adjudicado el 2 de septiembre de 2025 por el alcalde Mayer Mizrachi a la empresa La Unión Publicitaria, S.A., que resultó ganadora de una licitación pública convocada por el municipio, cuyo precio de referencia era de $1.4 millones.

En el acto también participó Publicuatro, S.A., que presentó una oferta por el mismo monto de referencia, pero no superó la evaluación técnica de la comisión calificadora.

De acuerdo al informe de dicha comisión, Publicuatro no cumplió con los requisitos mínimos obligatorios que establecía el pliego de cargos. ¿La razón? presentó el paz y salvo de renta vencido, error que -de acuerdo con la comisión- no subsanó oportunamente.

Con el camino despejado, La Unión Publicitaria, S.A. logró el millonario contrato de 12 meses, a partir de la fecha indicada en la orden de proceder. La empresa tiene como presidente y representante a David Nessim Abadi y como secretario a Simón Zebede, viejos conocidos del alcalde Mizrachi.

“Los socios de la publicitaria tienen un programa [que se llama] ‘Toy o no toy’ con el alcalde”, dijo José Isabel Blandón, exalcalde capitalino.

Se trata de un programa de televisión, tipo reality show, en el que emprendedores presentan sus servicios o iniciativas a potenciales inversionistas o asesores.

La Unión es la misma agencia que estuvo a cargo de la publicidad cuando Mizrachi hizo campaña política para las elecciones de mayo de 2024. También fue la encargada de elaborar un video juego bautizado como “Chacalde.com”.

“Le han dado un contrato de más de un millón a una sola empresa publicitaria y casualmente la misma que manejó la campaña del hoy alcalde Mayer Mizrachi”, agregó Blandón.

Esta relación previa la confirmó el vicealcalde (en licencia) Roberto Ruiz Díaz, quien, de paso, cuestionó este contrato.

“Si las entidades públicas tienen sus Direcciones de Comunicaciones y Relaciones Públicas, ¿por qué es necesario que contraten publicitarias? ¿[Están] pagando favores o pagan por medio de estos call center, influencer y otros medios digitales?“, preguntó Ruiz Díaz, quien actualmente no mantiene relación alguna con Mizrachi y su gestión en la alcaldía.

El Municipio de Panamá justificó la contratación.

Alegó que, en la actualidad, desarrolla múltiples iniciativas, programas y obras orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la gestión pública local. No obstante, reconoce que la visibilidad y el conocimiento por parte de la ciudadanía sobre estas iniciativas “no siempre ha sido uniforme, afectando en algunos casos el reconocimiento del impacto positivo de las acciones municipales”.

“Para garantizar que estas acciones sean conocidas, comprendidas y valoradas por la ciudadanía, se hace indispensable implementar estrategias de comunicación efectivas, modernas y dirigidas a diversos segmentos poblacionales”, indicó.

Con el refrendo del contrato, La Unión asumirá la estrategia comunicacional de la Alcaldía de Panamá. Entre sus funciones está elaborar propuestas creativas, producir materiales publicitarios, generar reportes e informes de resultados y coordinar reuniones presenciales y virtuales.

Refrendo de la Contraloría.

El alcance del servicio abarca el diseño, creación y producción de contenidos para plataformas digitales, impresas, audiovisuales y redes sociales.

El contrato también contempla el desarrollo de estrategias de marketing digital ajustadas a las necesidades específicas de cada proyecto, la planificación y ejecución de campañas, el monitoreo y análisis de su desempeño, y la generación de reportes que permitan medir el impacto de las iniciativas comunicacionales.

A ello se suma la asesoría técnica permanente en el uso estratégico de herramientas de comunicación y tecnologías emergentes, así como la implementación de mecanismos innovadores de difusión institucional.

El proceso de licitación fue autorizado en abril de 2025 por el Consejo Municipal de Panamá, entonces presidido por la representante del Partido Panameñista, Zaidy Quintero, tras una solicitud presentada por la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de la Alcaldía de Panamá.