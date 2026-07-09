Alcaldía de Panamá licita alumbrado navideño para 35 puntos de la ciudad capital

Tras la homologación del 12 de junio, el proceso avanza hacia la presentación de propuestas del 13 de julio.

La Alcaldía de Panamá avanza en el proceso de contratación del alumbrado navideño que decorará la ciudad capital durante las festividades de fin de año de 2026. El acto público ya superó la etapa de reunión de homologación, realizada el pasado 12 de junio, y se encuentra próximo a la fase de presentación de propuestas, prevista para el 13 de julio.

La contratación cuenta con un precio de referencia de $3.3 millones, un monto similar al del año pasado, cuando rondó los $3 millones. Además, el pliego de cargos establece que las empresas interesadas no podrán presentar ofertas superiores a ese monto, debido a que serían consideradas onerosas para la administración municipal.

La compañía que resulte adjudicataria tendrá la responsabilidad de suministrar, instalar, operar, mantener y desmontar los elementos decorativos y lumínicos que serán colocados en distintos puntos de la capital.

Los espacios públicos

El proyecto contempla la intervención de 35 espacios públicos del distrito de Panamá y sus corregimientos, donde se instalarán estructuras de iluminación y ambientación temática navideña. La propuesta busca transformar parques, áreas recreativas y otros espacios de uso público durante la temporada festiva.

Área de la cinta costera. Elysée Fernández

Dentro del alcance de la contratación se incluye el alquiler de los equipos decorativos, el transporte, el montaje, las conexiones eléctricas, el mantenimiento durante el periodo de funcionamiento y el desmontaje una vez concluida la temporada. La empresa adjudicataria deberá garantizar que los elementos instalados operen de manera continua y segura.

El cronograma del proyecto establece un periodo de ejecución de 15 meses. La planificación incluye dos meses para la producción y transporte de los equipos, además de las etapas de instalación, pruebas de funcionamiento, operación del alumbrado y mantenimiento posterior.

El montaje

Según el documento oficial, el montaje de las luminarias comenzará en octubre de 2026 en los parques y sitios previamente seleccionados por el Municipio de Panamá. Para el 30 de ese mes deberán estar listas las acometidas eléctricas, luego de las inspecciones técnicas realizadas con el acompañamiento de un ingeniero eléctrico de la Alcaldía.

En noviembre se desarrollarán pruebas parciales de encendido en los puntos que presenten avances conforme al cronograma de ejecución. La prueba final del sistema completo está programada para el 25 de noviembre de 2026, mientras que el encendido oficial del alumbrado navideño se realizará el domingo 29 de noviembre.

Las estructuras permanecerán instaladas hasta el 31 de enero de 2027, fecha prevista para el apagado general del proyecto. Posteriormente, el contrato contempla trabajos de mantenimiento de iluminación LED entre febrero y diciembre de 2027 en las áreas de palmeras ubicadas en la Cinta Costera y la Cinta Norteña, en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

El alcalde Mayer Mizrachi en el desfile de navidad. Foto: Alexander Arosemena

En la reunión de homologación participaron las empresas Disaroca Group, que estuvo a cargo del alumbrado navideño de 2025, y Rieva Group, ambas interesadas en participar en el proceso de contratación.

La Alcaldía espera recibir las propuestas económicas el próximo 13 de julio para continuar con las siguientes etapas de evaluación y eventual adjudicación del contrato.

Entre los sitios contemplados figuran la Cinta Costera 1 y 2; los parques Plaza Herrera, en San Felipe; Calle Uruguay, en Bella Vista; Eduardo Vallarino, en Betania; Parque Norte, en Chilibre; Parque Villa Catalina, en Don Bosco; y Parque Rotonda La Siesta, en Tocumen. También se incluye la rotonda de Chanis, en el corregimiento de Parque Lefevre.

En 2024, el alcalde Mayer Mizrachi desistió de continuar con el contrato que firmaría con el Consorcio Brillando 2024, que incluía el alumbrado y el desfile navideño de ese año por un costo de $1.49 millones.

En su lugar, gestionó donaciones de empresas privadas para realizar el desfile “La Ciudad de las Estrellas / City of Stars” y el alumbrado navideño.

En 2023, durante el último año de gestión del exalcalde José Luis Fábrega, el alumbrado navideño representó un costo de $3.2 millones, mientras que el desfile supuso un gasto de $2.8 millones.