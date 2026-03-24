Alcaldía de Panamá prohíbe venta de alcohol y fiestas en Viernes Santo.

La Alcaldía de Panamá estableció medidas especiales para este distrito con motivo de la conmemoración de la Semana Santa, específicamente para el Viernes Santo, 3 de abril de 2026, según el Decreto Alcaldicio No. 02-2026.
Entre las principales disposiciones figura la prohibición de la venta y expendio de bebidas alcohólicas desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. de ese día.
Además, la Alcaldía dispuso la suspensión de actividades bailables, fiestas, espectáculos públicos y el uso de equipos de sonido, música o cualquier otra emisión de ruido. La excepción aplicará únicamente para los cultos y actividades religiosas propias de la fecha, siempre que cumplan con las normas sobre ruido y los permisos correspondientes.
Las personas o locales que incumplan estas medidas podrán ser sancionados con multas que van desde 100 hasta 1,000 dólares, según lo establece el decreto.
Se hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una conducta de respeto, moderación, civismo y empatía durante esta fecha de reflexión religiosa.
El cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo de las autoridades municipales, inspectores, jueces comunitarios y unidades de la Policía Municipal.