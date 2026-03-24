Panamá, 24 de marzo del 2026

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    SEMANA SANTA 2026

    Alcaldía de Panamá prohíbe venta de alcohol y fiestas en Viernes Santo

    La Alcaldía de Panamá decretó ley seca, cierre de comercios y suspensión de fiestas durante el Viernes Santo de Semana Santa 2026.

    Getzalette Reyes
    Alcaldía de Panamá prohíbe venta de alcohol y fiestas en Viernes Santo
    Semana Santa 2026: Alcaldía de Panamá decreta ley seca. LP Archivo

    La Alcaldía de Panamá estableció medidas especiales para este distrito con motivo de la conmemoración de la Semana Santa, específicamente para el Viernes Santo, 3 de abril de 2026, según el Decreto Alcaldicio No. 02-2026.

    Entre las principales disposiciones figura la prohibición de la venta y expendio de bebidas alcohólicas desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. de ese día.

    Además, la Alcaldía dispuso la suspensión de actividades bailables, fiestas, espectáculos públicos y el uso de equipos de sonido, música o cualquier otra emisión de ruido. La excepción aplicará únicamente para los cultos y actividades religiosas propias de la fecha, siempre que cumplan con las normas sobre ruido y los permisos correspondientes.

    Las personas o locales que incumplan estas medidas podrán ser sancionados con multas que van desde 100 hasta 1,000 dólares, según lo establece el decreto.

    Alcaldía de Panamá prohíbe venta de alcohol y fiestas en Viernes Santo
    Alcaldía de Panamá prohíbe venta de alcohol y fiestas en Viernes Santo.
    Alcaldía de Panamá prohíbe venta de alcohol y fiestas en Viernes Santo
    Alcaldía de Panamá prohíbe venta de alcohol y fiestas en Viernes Santo

    Se hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una conducta de respeto, moderación, civismo y empatía durante esta fecha de reflexión religiosa.

    El cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo de las autoridades municipales, inspectores, jueces comunitarios y unidades de la Policía Municipal.

    Getzalette Reyes


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