Panamá, 15 de mayo del 2026

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    Distrito de Panamá

    Alcaldía declara desierta la licitación del proyecto de parques de bolsillo por $1.07 millones

    Henry Cárdenas P.
    Alcaldía declara desierta la licitación del proyecto de parques de bolsillo por $1.07 millones
    El proyecto alcanzará siete corregimientos del distrito capital y el costo de referencia es de $1.075 millones. Cortesía

    La Alcaldía de Panamá declaró desierta la licitación pública del proyecto de parques de bolsillo, luego de que la única empresa participante no entregara la documentación completa requerida en el pliego de cargos.

    Se informó que próximamente se estará realizando una nueva convocatoria pública, con la finalidad de continuar con este proyecto de recuperación y activación de espacios urbanos.

    El proyecto alcanzará siete corregimientos del distrito capital y el costo de referencia es de $1.075 millones.

    La única propuesta fue presentada en la licitación pública por la empresa Educational Furniture & Technology, S.A., que ofertó un monto similar al precio de referencia establecido por el municipio.

    El proyecto contempla la construcción de 10 parques de bolsillo distribuidos en los corregimientos de Calidonia, Bella Vista, San Francisco, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, Río Abajo y Juan Díaz, como parte de una primera fase orientada a recuperar espacios urbanos remanentes o subutilizados.

    Los parques de bolsillo, explicó la Alcaldía, son microespacios públicos de acceso comunitario que surgieron en Europa tras la Segunda Guerra Mundial como una alternativa de bajo costo frente a la escasez de recursos.

    En el caso de Panamá, el municipio plantea que estas intervenciones buscan atender problemas de movilidad y entorno urbano asociados al crecimiento acelerado de la ciudad, marcado por un modelo “centrado en el automóvil”, que ha dejado áreas sin uso en intersecciones, bordes de calles o isletas vehiculares.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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