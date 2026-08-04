Alcaldía licita remodelación de la Casa de la Municipalidad en el Casco Antiguo por $459,693

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La última vez que fue restaurada fue bajo la administración de José Blandón (2014-2019).

La icónica Casa de la Municipalidad, localizada en el Casco Antiguo, será restaurada. La Alcaldía de Panamá lanzó la licitación pública para la adecuación de este inmueble de tipo patrimonial.

El precio de referencia es de $459,693 y la fecha de presentación está prevista para el próximo 13 de agosto.

“El objetivo es mejorar sus condiciones funcionales, operativas, arquitectónicas y de servicios del inmueble”, justificó la Alcaldía en el pliego de cargos.

La casa consta de planta baja, dos altos y un ático. Los trabajos implican intervenciones en las diversas áreas interiores, como el Salón Protocolar y Comedor, así como el patio Señorial que está en la parte exterior.

“Se realizará la remoción y reemplazo de elementos arquitectónicos existentes que no posean valor patrimonial en espacios determinados”, agregó la comuna.

La Casa de la Municipalidad alquila el Patio Señorial, el cual cuenta con un revestimiento en piedras y ladrillos, una elegante fuente y jardinería. Cortesía/Alcaldía de Panamá

En el Salón Protocolar, por ejemplo, el contratista que gane el acto público deberá sustituir los equipos de aire acondicionado existentes por nuevas unidades y un nuevo sistema de climatización.

También se adecuará el Despacho del Alcalde. La remodelación de este espacio, actualmente utilizado como oficina con varios puestos de trabajo, será reacondicionado para que solo funciones “como despacho del alcalde”.

La empresa ganadora deberá reemplazar el cielo raso existente por un nuevo cielorraso de madera tipo casetonado, es decir, techo decorativo formado por un patrón de paneles hundidos . De igual manera, tendrá que instalar un nuevo sistema de climatización. Adicionalmente, instalar un nuevo mueble empotrado a la pared, que funcionará como espacio de almacenamiento, exhibición, estación de café y mueble para TV.

“En el despacho se colocarán nuevas poltronas y mobiliario decorativo, así como luminarias de pared y de piso”, indicó el Municipio.

Además, el espacio que actualmente es utilizado como Despacho del Alcalde será transformado en un dormitorio de visitas especiales en la casa.

La última vez que fue restaurada fue bajo la administración de José Blandón (2014-2019).

“La recibimos con madera podrida y áreas abandonadas y en mal estado. Antes y después de la restauración estuvo abierta al público y se alquilaba para eventos privados”, recordó el exalcalde.

El costo de esa restauración fue de $1.5 millones. La Casa de la Municipalidad es la antigua residencia Arias-Feraud, construida en 1881. En 1993, durante la administración del expresidente Guillermo Endara, fue adquirida por el Gobierno y entregada a la Alcaldía de Panamá para su preservación.

En la actualidad, el Municipio de Panamá alquila los espacios de este histórico inmueble para eventos públicos y privados.