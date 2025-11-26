Panamá, 26 de noviembre del 2025

    Alcaldía regula el ‘Casco Peatonal’ para evitar desorden en el Casco Antiguo

    José González Pinilla
    Alcaldía regula el ‘Casco Peatonal’ para evitar desorden en el Casco Antiguo
    El alcalde Mayer Mizrachi firmó un decreto para regular la actividad que realiza el Municipio de Panamá el último domingo de cada mes, denominada “Casco Peatonal”, en el Casco Antiguo, con el fin de evitar el desorden y reducir riesgos al patrimonio durante la jornada.

    Casco Peatonal regresa este domingo con restricciones; vecinos preocupadosDesorden y riesgo patrimonial durante jornadas de peatonalización en el Casco Antiguo

    Se trata del Decreto Alcaldicio N.° 13 del 12 de noviembre de 2025, el cual establece, entre otras disposiciones, la prohibición del consumo, venta y distribución de bebidas alcohólicas sin previa autorización, así como el ingreso de coolers con este tipo de bebidas.

    También queda prohibida la colocación de bocinas, altavoces o equipos de sonido, así como la instalación de toldas. Igualmente, quienes asistan a la actividad deberán mantener una conducta que no altere el orden público ni el descanso de los residentes. Tampoco deberán utilizar disfraces, uniformes o imitaciones que puedan confundirse con los de los estamentos de seguridad.

    Las comparsas deberán ser autorizadas previamente por la Alcaldía.

    En septiembre pasado, residentes y diversas asociaciones de vecinos del Casco Antiguo manifestaron su preocupación por los impactos que generaron las actividades de peatonalización en la zona, advirtiendo sobre posibles riesgos para el patrimonio edificado.

    En su momento, indicaron que la peatonalización se había convertido en un “carnaval”, principalmente por lo ocurrido en la Casa de la Municipalidad, desde donde la actividad se extendió hasta la calle Novena, frente a la iglesia La Merced, donde se instaló un “parking” por una discoteca virtual.

    Durante la jornada del 28 de septiembre se registraron bocinas en las calles; hieleras con licores y cervezas servidas en vasos; consumo excesivo de alcohol; vendedores informales sin carnés de salud visibles; comparsas no autorizadas; desorden; y bloqueos de calles que no estaban incluidas en el perímetro de la actividad, entre otras irregularidades señaladas por los vecinos.

    Adjuntos

    Decreto 13 de la Alcaldia de Panama sobre el Casco Peatonal.pdf

