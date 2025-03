Alejandro Pérez sobre el salvoconducto de Martinelli: ‘Fue una sorpresa para todos’

El abogado y directivo de Realizando Metas (RM), Alejandro Pérez, expresó un supuesto asombro ante la decisión del gobierno panameño de conceder un salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli para su asilo en Nicaragua.

Según Pérez, la noticia tomó por sorpresa no solo al exmandatario, sino también a su equipo cercano y familiares. “Esta es una sorpresa para todos: para el señor Martinelli, para todos los que estamos involucrados y para sus familiares”, afirmó. Agregó que, debido a lo inesperado de la situación, aún no se ha definido una postura oficial al respecto.

Ante la posibilidad de rechazar el salvoconducto, Pérez descartó esa opción, asegurando que el documento representa el reconocimiento del gobierno panameño de que Martinelli es un perseguido político.

“Nosotros no vemos como posibilidad rechazar el salvoconducto, porque este documento implica la aceptación, por parte del gobierno panameño, de que el señor Martinelli es un perseguido”, sostuvo.

No obstante, evitó confirmar si el expresidente partiría en las próximas horas. “No, no, yo no confirmo si es sí o si no. Repito, estamos apenas considerando la noticia”, reiteró.

El abogado también se refirió a la salud de Martinelli, subrayando que su equipo esperaba una autorización para recibir atención médica, no un salvoconducto para el asilo.

“El permiso para las atenciones médicas era lo que esperábamos”, explicó. En este sentido, mencionó que el exmandatario padece una hernia que ha empeorado debido a su rutina de ejercicio, lo que motivó la solicitud de atención. “Yo sí creo que esa sería una de las prioridades al momento de salir, porque él tiene una hernia que, por la rutina de ejercicio que mantiene, ha crecido”, detalló.

Sobre el destino de Martinelli, Pérez indicó que aún no hay una decisión tomada y que el expresidente necesitará tiempo para asimilar la situación y definir sus próximos pasos. “Quizás le tome un par de días, porque la verdad es que no sabemos qué vamos a hacer”, reconoció.

Además, cuestionó que no se le haya informado previamente sobre la medida. “Aquí nadie vino a hablar con el señor Martinelli para decirle que le estaban considerando un salvoconducto. Nadie hizo eso”, enfatizó.

Junto a Alejandro Pérez, otros tres allegados al expresidente Ricardo Martinelli—Alma Cortés, Jessica Canto y Alfredo Vallarino—lo acompañaron tras la decisión del gobierno de José Raúl Mulino de otorgarle un salvoconducto para su asilo en Nicaragua.

En febrero de 2024, la Cancillería de Panamá rechazó la solicitud de salvoconducto presentada por la embajada de Nicaragua para trasladar al expresidente Ricardo Martinelli a Managua. La negativa impidió que el exmandatario pudiera acogerse al asilo en ese país sin enfrentar obstáculos legales. En muchos casos, un asilado requiere un salvoconducto para salir del territorio panameño sin que su proceso de asilo sea anulado o se vea comprometida su posibilidad de recibir protección internacional.