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    SISTEMA PENITENCIARIO

    Alex Lee sería trasladado a Coiba; su defensa presenta hábeas corpus

    Lee se encuentra detenido provisionalmente desde el 22 de abril de 2026, dentro de una investigación por el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
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    Alex Lee sería trasladado a Coiba; su defensa presenta hábeas corpus
    Alex Lee, exalcalde de Colón. Archivo

    Familiares del exalcalde de Colón, Rolando Alexis Lee Delgado, denunciaron que el exfuncionario podría ser trasladado al centro penitenciario habilitado en la isla de Coiba, destinado a personas privadas de libertad consideradas de peligrosidad extrema.

    +info

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    Ante esta posibilidad, su defensa presentó una acción de hábeas corpus preventivo y correctivo ante la Corte Suprema de Justicia, con la que busca frenar cualquier traslado.

    Los familiares alegan que Lee, quien permanece detenido provisionalmente por una investigación relacionada con un supuesto delito de peculado, es un adulto mayor, padece hipertensión y requiere atención médica. Por ello, consideran que un traslado a Coiba podría poner en riesgo su salud y dificultar su comunicación con sus abogados.

    El abogado Miguel Ángel Rodríguez fue quien presentó el recurso legal. La acción está dirigida contra la Dirección General del Sistema Penitenciario y, eventualmente, contra autoridades del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval que hayan ordenado, autorizado o coordinado el traslado.

    Alex Lee sería trasladado a Coiba; su defensa presenta hábeas corpus
    El exalcalde esta detenido desde abril. Archivo

    Según el documento, Lee se encuentra detenido provisionalmente desde el 22 de abril de 2026, dentro de una investigación por el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado.

    La amenaza

    La defensa sostiene que existe una amenaza “real, cierta e inminente” de traslado a la instalación habilitada para personas calificadas de peligrosidad extrema. El abogado asegura que, hasta ahora, ni sus familiares ni sus defensores han sido notificados de una resolución que sustente el traslado, de una evaluación técnica, de una decisión de junta técnica, de un informe de seguridad, de una clasificación individual o de una razón médica, terapéutica o disciplinaria que lo justifique.

    Uno de los principales argumentos de la defensa es la condición de salud y la edad de Lee Delgado. El documento señala que el exalcalde tiene más de 65 años, padece hipertensión arterial y requiere atención hospitalaria, incluida una evaluación relacionada con cálculos biliares y una posible intervención quirúrgica.

    Para su abogado, el traslado a una isla alejada de los principales centros hospitalarios podría aumentar los riesgos ante una emergencia. Por ello, sostiene que antes de cualquier movilización debería existir una evaluación médica integral, un plan de continuidad del tratamiento y garantías de evacuación en caso de una urgencia.

    La defensa también sostiene que enviar a un detenido provisional a una instalación destinada a personas consideradas de peligrosidad extrema supondría un agravamiento de sus condiciones de detención.

    Los casos

    Lee enfrenta más de un proceso por presunto peculado. En la investigación que actualmente lo mantiene bajo detención provisional, la Fiscalía Anticorrupción le atribuye, por su actuación como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur, el presunto manejo irregular de $1 millón en fondos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización para programas de interés social. El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la medida cautelar mientras avanzan las pesquisas.

    Este proceso se suma a una investigación anterior, relacionada con su gestión como representante de Barrio Sur entre 2009 y 2014, en la que se le atribuyó la supuesta malversación de $214 mil provenientes de una partida del Ministerio de Economía y Finanzas destinada a asuntos sociales.

    Además, existe otra investigación relacionada con su periodo como alcalde de Colón, entre 2019 y 2024, por el supuesto manejo irregular de vehículos municipales. En este caso, la Fiscalía investiga una lesión patrimonial que, según informes periodísticos, supera los $500 mil.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

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