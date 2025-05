Allanamientos al Suntracs desatan críticas de líderes políticos y sociales

Dirigentes políticos y representantes de movimientos sociales reaccionaron a los allanamientos realizados por el Ministerio Público y la Policía Nacional a sedes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), iniciados el 21 de mayo.

“Mi crítica es a un gobierno hipócrita, incoherente, que solo reconoce la justicia y el poder cuando se trata de sus enemigos, de los que protestan”, manifestó el exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, en un video publicado tras la difusión de las primeras imágenes de los operativos en redes sociales.

“Hago un llamado a que empecemos a hacer las cosas bien para todos, no solo contra algunos. Es vergonzoso que para unos sí y para otros no”, añadió.

El Ministerio Público justificó los allanamientos como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales por parte del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero, actualmente bajo detención provisional en el centro penitenciario La Joya. Además, según pudo conocer La Prensa, existen al menos 12 órdenes de aprehensión contra otros directivos del sindicato por supuestos delitos como estafa agravada, asociación ilícita, falsificación de documentos, entre otros.

5:10 p.m. - Antonio Vargas, abogado de Suntracs, durante allanamiento en la sede del sindicato en avenida Perú.



video de cortesía.

Vásquez también se pronunció sobre el uso de bombas lacrimógenas en una manifestación en el sector de Boca la Caja. “Este es el gobierno del abuso de poder”, denunció.

En la misma línea se expresó José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, quien calificó los allanamientos como un atropello: “Esto simple y sencillamente no está bien. Panamá parece más un Estado policiaco que un Estado de derecho”.

— José Isabel Blandón (@BlandonJose) May 21, 2025

Blandón subrayó que su posición no busca defender a individuos, sino al “Estado de derecho y el debido proceso”, una preocupación compartida por dirigentes sindicales como Eduardo Gil, de la Confederación Convergencia Sindical.

Gil fue consultado sobre el asilo solicitado por el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, en la Embajada de Bolivia, tras la detención de Caballero. “El que crea en la democracia debe reflexionar sobre lo que está haciendo el presidente Mulino”, señaló.

Desde otra óptica, el excandidato a vicepresidente Richard Morales expresó su respaldo al sindicato. “Toda mi solidaridad está con el Suntracs. El gobierno podrá inventar acusaciones contra el sindicato (…) pero seguiremos manifestándonos”, sostuvo.

— Richard Morales (@Richard_Morales) May 21, 2025

El presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió a las críticas indicando que las acciones legales en curso no son de competencia del Ejecutivo. “Yo no investigo a nadie ni mando a arrestar a nadie. Esa potestad no la tiene el presidente de la República”, afirmó.

Tanto Juan Diego Vásquez como José Isabel Blandón han insistido en la necesidad de abrir un diálogo nacional. No obstante, hasta ahora, el único proceso activo de conversación entre el Ejecutivo y sectores sociales se desarrolla con trabajadores bananeros en Bocas del Toro.