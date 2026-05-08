NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La junta comunal está a cargo de la representante, Yamireth Batista, del Movimiento Otro Camino (Moca).

La representante de Ancón, Yamireth Batista, del Movimiento Otro Camino (Moca), está bajo la lupa del Ministerio Público tras varias querellas relacionadas con presunto peculado, mal uso de fondos públicos y acoso laboral dentro de la junta comunal.

En ese contexto, la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), realizó un allanamiento este viernes 8 de mayo como parte de las pesquisas abiertas por supuestas irregularidades en el manejo de recursos estatales.

De acuerdo con las denuncias presentadas por exfuncionarios, fondos de la junta comunal presuntamente habrían sido utilizados para remodelaciones de un apartamento, pagos de viajes, fiestas, alquileres y compras personales.

Las querellas también señalan el supuesto alquiler de camionetas Land Cruiser Prado con dinero público, hechos que ahora forman parte de la investigación desarrollada por las autoridades.

Allanan junta comunal de Ancón en investigación por peculado y acoso laboral



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Además de las acusaciones por presunto uso indebido de recursos públicos, extrabajadores de la junta comunal aseguran haber sido víctimas de maltratos y presión laboral. Las denuncias forman parte del expediente que analiza la Fiscalía Anticorrupción, mientras agentes de la DIJ recopilan documentos y otros elementos que permitan determinar posibles responsabilidades penales.

MOCA se distancia

Dentro de MOCA, el fiscal de Honor y Disciplina, Edwin Guardia, abrió una investigación interna relacionada con el caso.

Comunicado de MOCA.

Además, recientemente el partido emitió un comunicado para distanciarse de las actuaciones de Batista. “Lo que hoy se ventila en el ámbito judicial sobre la representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista, es ajeno a todo lo que el Movimiento Otro Camino representa: ajeno a los hechos que se describen, ajeno a los valores que nos definen como organización y ajeno a la forma en que una autoridad elegida debe relacionarse con quienes la eligieron”.

Imágenes del momento: La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público realizó este viernes 8 de mayo, un allanamiento en la Junta Comunal de Ancón, luego de múltiples denuncias contra Yamireth Batista por presunto mal manejo de fondos públicos y posibles casos de acoso laboral.… pic.twitter.com/mUO4vkopf5 — La Prensa Panamá (@prensacom) May 8, 2026

La representante derrotó en los comicios de 2024 a la familia Vásquez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que estuvo al frente de la Junta Comunal de Ancón durante 20 años. Entre 2004 y 2009, la junta estuvo dirigida por Joaquín E. Vásquez y, desde 2009 hasta 2024, por Iván Vásquez, hermano del anterior representante.

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