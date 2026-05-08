Panamá, 08 de mayo del 2026

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    GOBIERNOS LOCALES

    Allanan junta comunal de Ancón en investigación por peculado y acoso laboral

    La junta comunal está a cargo de la representante, Yamireth Batista, del Movimiento Otro Camino (Moca).

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Allanan junta comunal de Ancón en investigación por peculado y acoso laboral
    Autoridades judiciales llegaron esta mañana a la junta comunal de Ancón. LP/Gabriel Rodríguez

    La representante de Ancón, Yamireth Batista, del Movimiento Otro Camino (Moca), está bajo la lupa del Ministerio Público tras varias querellas relacionadas con presunto peculado, mal uso de fondos públicos y acoso laboral dentro de la junta comunal.

    +info

    Tras denuncias, representante de Ancón reaparece y se limita a decir que declarará ante autoridadesDenuncian ante la Fiscalía Anticorrupción a la representante de Ancón, Yamireth Batista

    En ese contexto, la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), realizó un allanamiento este viernes 8 de mayo como parte de las pesquisas abiertas por supuestas irregularidades en el manejo de recursos estatales.

    De acuerdo con las denuncias presentadas por exfuncionarios, fondos de la junta comunal presuntamente habrían sido utilizados para remodelaciones de un apartamento, pagos de viajes, fiestas, alquileres y compras personales.

    Las querellas también señalan el supuesto alquiler de camionetas Land Cruiser Prado con dinero público, hechos que ahora forman parte de la investigación desarrollada por las autoridades.

    Además de las acusaciones por presunto uso indebido de recursos públicos, extrabajadores de la junta comunal aseguran haber sido víctimas de maltratos y presión laboral. Las denuncias forman parte del expediente que analiza la Fiscalía Anticorrupción, mientras agentes de la DIJ recopilan documentos y otros elementos que permitan determinar posibles responsabilidades penales.

    MOCA se distancia

    Dentro de MOCA, el fiscal de Honor y Disciplina, Edwin Guardia, abrió una investigación interna relacionada con el caso.

    Allanan junta comunal de Ancón en investigación por peculado y acoso laboral
    Comunicado de MOCA.

    Además, recientemente el partido emitió un comunicado para distanciarse de las actuaciones de Batista. “Lo que hoy se ventila en el ámbito judicial sobre la representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista, es ajeno a todo lo que el Movimiento Otro Camino representa: ajeno a los hechos que se describen, ajeno a los valores que nos definen como organización y ajeno a la forma en que una autoridad elegida debe relacionarse con quienes la eligieron”.

    La representante derrotó en los comicios de 2024 a la familia Vásquez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que estuvo al frente de la Junta Comunal de Ancón durante 20 años. Entre 2004 y 2009, la junta estuvo dirigida por Joaquín E. Vásquez y, desde 2009 hasta 2024, por Iván Vásquez, hermano del anterior representante.

    Información en desarrollo…

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


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