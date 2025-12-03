AMUPA recibió $7.8 millones en cinco años: ¿cómo los usó?

Exclusivo Suscriptores

En medio de la controversia por los fondos adicionales entregados a juntas comunales y municipios —transferencias realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al margen del esquema formal de descentralización— surge otra institución bajo escrutinio: la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), a la cual también se le exigen cuentas sobre el uso y la transparencia de los recursos públicos que administra.

En los últimos cinco años, es decir, entre 2021 y 2025, esta organización ha recibido $7.8 millones de la siguiente manera: el 1% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que le corresponde por ley, y otro 1% proveniente del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS), según confirmó el MEF.

El ministerio recordó que la guía oficial del programa establece que “se destinará el 1% a la Asociación de Municipios de Panamá, cuya función primordial será la de coadyuvar con el fortalecimiento de los municipios del país”.

La aclaración surgió tras una consulta presentada por el abogado y vicealcalde Roberto Ruiz Díaz, quien solicitó detallar el origen y el uso de los fondos municipales. En su respuesta, el MEF también explicó que los $110 mil asignados cada año a alcaldías y juntas comunales no provienen del IBI, como muchos creen, sino del presupuesto del Gobierno Central. “El Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS) se financia con fondos provenientes del Gobierno Central”, señaló la entidad.

Sin informes

No obstante, pese a manejar dos fuentes de financiamiento, AMUPA no ha presentado informes de rendición de cuentas al MEF desde que se implementó la normativa. “A la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha recibido informes mensuales, trimestrales o anuales”, advirtió la institución.

Esta ausencia de reportes genera dudas sobre los mecanismos de control interno y la transparencia en el uso de los fondos destinados a apoyar a los municipios del país.

El MEF añadió que no cuenta con información histórica sobre los fondos entregados a AMUPA antes de 2021, ya que las transferencias eran administradas entonces por el Ministerio de la Presidencia, bajo cuya estructura operaba la Secretaría Nacional de Descentralización.

“La información debe ser suministrada por el Ministerio de la Presidencia”, puntualizó el ministro Felipe Chapman en su respuesta a Ruiz Díaz.

Solicitud de fondos

Como se dio a conocer esta semana, el MEF, dirigido por Chapman, ejecutó entre noviembre de 2024 y algunos meses de 2025 más de $6.1 millones en transferencias discrecionales a municipios y juntas comunales.

Todas estas asignaciones fueron refrendadas por la Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores. AMUPA aparece con cuatro solicitudes de transferencias por un total de $580 mil, pero ninguna avanzó en la Contraloría. Las cuatro quedaron clasificadas como “Enviado a subsanar”, lo que significa que no cumplieron con los requisitos formales o que la documentación no fue aceptada.

La presidenta de AMUPA es Jannelle Dadineth González, del partido Cambio Democrático, quien a su vez es la alcaldesa de Pinogana, Darién, comuna que recibió $450 mil.

La explicación

Jorge Ricardo Panay, director ejecutivo de AMUPA, explicó que el financiamiento que sostiene a la organización no proviene directamente del Gobierno Central, sino de los propios gobiernos locales. “Cuando se hace la ley de descentralización, se establece que municipios y juntas comunales ceden el 1% de su monto de inversión para financiar a AMUPA”, señaló.

Ese fondo —que empezó a regir tras la reforma aplicada desde 2016— permite, entre otras funciones, mantener las operaciones de la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento y de la Asociación de Alcaldes de Panamá.

Panay detalló que AMUPA opera con un equipo técnico en varias provincias del país, encargado de atender consultas, asesorar en procesos administrativos y acompañar reuniones y proyectos municipales. “AMUPA tiene un equipo técnico de alta calificación que asesora todos los procesos de relación entre los municipios, el Gobierno y las empresas privadas”, explicó.

Además, la organización impulsa talleres, simposios y programas de formación para autoridades locales ante la ausencia de una entidad estatal que cumpla esa función. “Durante todo el año organizamos procesos de capacitación porque no existe en el Estado una institución que haga ese trabajo”, añadió.

En cuanto al control sobre el uso de los recursos, Panay afirmó que la asociación rinde cuentas de forma periódica. “AMUPA tiene un control de su fondo, hace informes que envía a la Contraloría y, además, cuenta con una auditoría externa”, indicó.

También destacó que los fondos se destinan a proyectos específicos, como la Escuela de Gobiernos Locales, iniciativas turísticas interprovinciales, modelos de economía verde y apoyo a proyectos multimodales, entre otros.