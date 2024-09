Ana Matilde Gómez: ‘La Asamblea es una notaría del Ejecutivo’

Escuchar audio noticia

Narcopolítica. ¿Qué tan inmersos estamos?

Al punto de no retorno. No hemos dimensionado el valor estratégico que tiene nuestra posición geográfica, y los cárteles de la droga sí. Y nuestra debilidad institucional y gobiernos corruptos les permiten operar aquí.

¿Qué diferencia la narcopolítica hoy de cuando usted era procuradora?

Más penetración por el financiamiento de las campañas y la falta de controles. Y los gobiernos corruptos mandaron un mensaje alto al mundo: en Panamá desde la política todo negocio es posible y la impunidad es una mercancía en venta.

¿Cómo era antes?

Escogían elementos, no se atrevían a poner diputados ni funcionarios. Antes caía el cajero, el chofer… ya son diputados, asistentes de magistrados, secretarios de ministros. El perfil ha cambiado. Pasaron de su forma artesanal a una entidad de poder criminal y mercantil.

¿Por qué es grave que la Corte investigue a la Asamblea y al revés?

Hay un pacto no escrito. Y ni la Corte ni la Asamblea están diseñadas para investigar. Abren y cierran expedientes como mecanismo de extorsión o de protección. No me tocas, no te toco.

Luego está la prueba idónea. ¿Es justa o es una barrera imbatible?

Es una barrera y rompe la igualdad ante la ley. Para investigarte a ti basta con un señalamiento, un indicio. Para investigar a un diputado debes aportar una prueba prácticamente irrefutable. Es como si quisieran que el ciudadano diga dónde tiene el funcionario la plata escondida.

Para la captura de Carlos Outten no bastó la flagrancia, pero en el caso de Zulay Rodríguez recibieron pruebas y no imputaron cargos. ¿Cómo se decide qué tan idónea es la prueba?

Es muy discrecional y subjetivo. Y esa discrecionalidad acaba con la posibilidad de descubrir la verdad.

En 34 años de democracia solo un magistrado, Moncada, ha caído. Usted fue jueza en ese caso. ¿Por qué se hizo justicia en ese caso y en otros no?

Porque era muy evidente. La información vino de su propio despacho. Era imposible no ver la realidad.

¿Y en el caso de los diputados?

Los que han caído ha sido porque han actuado demasiado burdo, con vinculaciones internacionales que ya no permiten parar el caso aquí, y no ha habido interés del Ejecutivo en protegerlos.

¿Cómo debería funcionar el sistema?

El MP debería investigar todos los casos. Cuando esté listo, entonces presentárselo a la Corte para que decida si imputa o no. Si pides permiso, empieza el juego de poder de la extorsión y la protección.

La Corte no abrió el disco de los audios que involucrarían a Pineda en el caso Jericó porque rompía la cadena de custodia y tumbaba el caso. ¿Es así?

Es cuestión de interpretación. Pero eso demuestra, otra vez, que la Corte no está diseñada ni preparada para investigar.

¿Pineda debe renunciar a su curul y al Cen del PRD o solo separarse de las comisiones a las que pertenece cuando se aborden temas del MP y la Corte?

Es sensato, pero insuficiente. Lo que pasa es que la ley no exige más. Y a la ética no puedes apuntar, porque exactamente lo que tiene comprometido es la ética.

Si no hay fueros ni privilegios, ¿por qué a magistrados y diputados los juzgan las dos terceras partes y para el resto basta la mitad más uno?

Otra prerrogativa diseñada para protegerse por los mismos que hacen las leyes. De ahí la importancia de una reforma constitucional que no pase por la Asamblea. Mira el caso de Arquesio Arias. Se necesitaba un seis a tres. Con cinco a cuatro, como salió, cualquiera hubiera salido condenado. Incluyéndome, porque mi condena fue cinco a cuatro.

Se habla de seis narcodiputados. ¿Suena bajo, posible o exagerado?

Suena posible. Pero lo evidente no es solo lo real. Es como lo que se incauta: es mínimo respecto a lo que se logra pasar.

¿La narcopolítica está en todos los partidos o mayormente en el PRD?

En todos los lugares donde hay poder y posibilidad de proteger sus intereses.

¿Qué debe cambiar en los partidos?

La reforma electoral para impedir el financiamiento privado en las campañas: por ahí se cuela de todo. Más control en la fiscalización del movimiento de dinero en efectivo. Y nosotros, como sociedad, informarnos más para votar mejor.

El exfiscal Patricio Candanedo dejó ver que cuando usted era procuradora y él investigó a Rayo Montaño recibió presiones y lo quisieron trasladar, y que él prefirió renunciar. Su descargo.

Se le olvida que lo que había era una denuncia contra él. Se le pidió, por transparencia, separarse de ese cargo mientras se investigaba el caso. Él prefirió renunciar.

En su época usted destituyó fiscales superiores que luego reintegraron, lo cual tuvo un costo para el Estado. ¿Cuál es la diferencia de esos casos con los de Zuleyka Moore y Adecio Mojica?

Todos tenían procesos. Si había un proceso contra ellos, ¿por qué no se conocía? ¿Y por qué en esa fecha, habiendo sido ya señalados directamente por Mulino, por Martinelli y sus abogados como responsables de actos indebidos? Es la duda.

¿Por qué hay tantos condenados libres?

Porque hay demasiados recursos y el que tiene plata los interpone.

Reabrir para cerrar la mina. ¿Eso lo permite el fallo?

No. El fallo es contundente y definitivo. Lo que debería haber es una auditoría realmente independiente con participación ciudadana, para tomar decisiones.

¿Reabrir por cuánto?

Eso es. Eso y en qué condiciones.

Constituyente. ¿Es el momento?

Eso lo determina el pueblo, no el gobierno. Si el momento llegó, las fuerzas políticas se encaminarán hacia allá. Pero resulta contradictorio cantar originaria y pretender atraer inversión extranjera.

Mulino dice que sería él saliendo…

Sí, cuando ya hayan gobernado usando está a conveniencia.

Lo más plausible de este gobierno.

La postura respecto a la migración irregular en Darién, el rescate de la imagen internacional y la postura con Venezuela.

Lo más preocupante.

Algunos rasgos autoritarios: en democracia es tan importante la forma como el fondo. Y que no se corrijan estructuralmente los vacíos por donde se ha colado la corrupción. No es solo no renovar el contrato de un adversario. Es eliminar la posición para que tú tampoco la uses.

¿Lo mismo aplica para los auxilios?

Sí. Y para todo. No puedes publicar la lista de los gobiernos de Nito y de Varela, pero no la de Martinelli y Martín.

Vamos ganó por la plancha. ¿Cree usted que en la comisión de reformas electorales apoyarán tumbar eso?

‘Ta dura esa. El gran reto será ver si están dispuestos a luchar por eso que sabemos que está mal, aunque los benefició. En la plancha se cuela de todo. Eso es lo que le decíamos a los partidos, ¿no?

¿Qué ha cambiado en la Asamblea desde el 1 de julio?

Que tenemos más gente publicando las cosas de siempre que siguen pasando. El cuartel de invierno, alianzas de intereses, madrugonazos. ¿Por qué Dino Mon a las 2:00 a.m.? ¿Por qué la presidenta de la comisión llegó a las 11:00 p.m.?

¿Siente alivio o tristeza de no estar en esta Asamblea?

Libertad. A veces quisiera aportar más desde adentro, pero también hay espacios para hacerlo desde afuera.

¿Ve a la Asamblea diciéndole no a algo del gobierno?

Al menos no en el primer año. Los diputados de esa alianza seguirán siendo meros notarios del Ejecutivo. La Asamblea, al final, es una notaría del Ejecutivo.

¿Y después vendrá la ruptura?

Sí, cuando más o menos ven quién va a ganar en la próxima vuelta.

Ley de amnistía. Su lectura.

Es peor que una amnistía. Es un golpe para desvertebrar la justicia. Son las reglas con las que quieren sacar libre a Martinelli y a otros. Tan sencillo como eso.

¿Pero los diputados están alineados con Mulino o con Martinelli?

Lo iremos descubriendo. Por ahora el poder político lo tiene Martinelli.

Su lectura de la elección del contralor.

Terrible. Y gracias a todos los que participaron, porque con las hojas de vida pudimos poner en evidencia que eligieron al ungido, no al mejor. Pusieron la firma a quien ya estaba decidido. Eso es lo que han hecho en este país: acabar con la meritocracia como forma de acceder a los cargos públicos. Concurso que hacen, concurso que ya tiene ungido.

¿Por qué Martinelli sigue haciendo lo que quiere sin consecuencias?

Porque se lo permiten.

¿Por qué Mulino no para ese relajo como sí está tratando de parar otros?

Esa es su gran prueba. Es muy fácil contener al adversario. El reto es hacerlo con tus amigos.

Enfrentamiento de ellos. Su lectura.

Forcejeo de dos titanes. Uno que se resiste a salir de la película y otro que está tratando de entrar en ella.

Shirley en credenciales. En una frase.

La fuerza Martinelli. Como Camacho en Gobierno y Chello en Presupuesto.

¿Y Nelson Jackson en el Canal?

Más de eso mismo.

¿Qué mensaje manda que se revise el caso del hermano del canciller, el mismo en el que cayó Martinelli?

Siempre quedara la duda de si se hace por el que la presenta o por los que vendrán detrás. Y el mensaje es la crisis de legitimidad y la afectación al principio de autoridad. Cualquiera se limpia con la justicia cuando quiere.

Condena al médico Iván Sierra. ¿Con qué argumentos usted, si fuera su abogada, lo sacaría de ese embrollo?

No existe una sola norma que le impusiera a él una acción distinta a la que tuvo para evitar la consecuencia que hubo. Es decir, pareciera que nunca estuvo en sus manos evitar ese resultado.

¿Cómo se sabe que fue el alcohol bencílico el que provocó las muertes si eso fue lo único que evaluaron?

Si no ampliaron el espectro, la duda siempre quedará.

Mayer Mizrachi. su evaluación.

Mucha taquilla. Le sugiero igual transparencia.

Lombana se autoproclamó líder de la oposición. ¿Lo es?

Está igual de perdido que el resto. Entonces quieren darle palo a los que sí salimos de la comodidad para opinar.

Futuro político de los excandidatos presidenciales, en una palabra.

Depende de cuanto acompañen al pueblo en lo que se nos viene encima: CSS, reforma estructural del Estado, la mina…

¿Y el suyo? ¿Se le acabaron las ganas o ‘el que no aspira expira’?

Es muy pronto para colgar los guantes.