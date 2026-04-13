Ángela Russo se juramenta como defensora del Pueblo en la Asamblea Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ángela Russo se juramentó como defensora del Pueblo para el periodo 2026-2031.

La también exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acudió este lunes al palacio Justo Arosemena y se juramentó en la oficina del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera y el secretario general de ese poder del Estado, Carlos Alvarado.

De Izq a Der: Angela Russo, defensora del Pueblo; Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional; Carlos Alvarado, secretario de la Asamblea. LP/Elysée Fernández

La nueva regente de los derechos humanos de Panamá llegó a las 2:00 p.m. y fue directo al despacho de Herrera, donde se concretó el acto.

Este lunes en el palacio Justo Arosemena, Ángela Russo, se juramentó en la oficina del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera y el secretario general de ese poder del Estado, Carlos Alvarado.



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La juramentación ocurrió cinco días después de que, en una maratónica y polémica sesión, el pleno legislativo le diera el visto bueno con 34 votos, en medio de cuestionamientos sobre el proceso de selección.

‘He sido muy independiente’

“Siempre he sido una mujer muy independiente. Usted puede ver mis fallos y mis salvamentos de votos”, dijo la nueva defensora del Pueblo cuando un periodista le preguntó sobre cómo respondía a quienes afirman que fue “ungida”.

Y de inmediato, como quien recita una oración aprendida, soltó la frase de rigor: “La Defensoría del Pueblo va a estar donde los derechos humanos lo necesiten. Y yo necesito trabajar empezando por escuchar a las personas”.

Ángela Russo, defensora del Pueblo. LP/Elysée Fernández

Prometió que la transparencia será una prioridad en su gestión. Adelantó que se reunirá con su antecesor Eduardo Leblanc, así como con el resto de los funcionarios y contó que visitará todas las sedes de la entidad.

Este martes, dijo, se reunirá con Leblanc. “Tengo muchas preguntas que hacerle”, explicó.

La polémica

En el pleno de la Asamblea, Russo fue postulada por la oficialista bancada de Realizando Metas (RM), luego de que el partido que fundó el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, instruyera a sus diputados que le dieran el voto.

Los apoyaron las bancadas del Partido Panameñista, Cambio Democrático y la Mixta.

Todo después de un agrio debate a raíz de que el pleno no tomó en cuenta un acto aprobado previamente en la Comisión de Gobierno, que luego de entrevistar a los más de 30 candidatos recomendó siete para el puesto. Russo, al igual que Leblanc, no estaban en ese grupo.

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Shirley Castañeda y Luis Eduardo Camacho, diputados de Realizando Metas (RM). LP/Elysée Fernández

“Yo”

Para responder sobre este asunto, Russo apeló a su pasado en la Corte. “Yo, en muchos años he resuelto la materia constitucional. Yo en realidad todo lo miro por ese prisma de la Constitución. Usted tiene que revisar las normas de la Constitución que señalan que es la Asamblea Nacional de diputados la que nombra al defensor o defensora del pueblo y no es realmente una comisión”, sustentó.