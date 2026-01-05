ANTAI inicia recepción de declaraciones de intereses en medio del debate por la transparencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La entidad precisó que la convocatoria abarca desde el presidente de la República hasta cualquier funcionario que tenga manejo de fondos públicos.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) inició la recepción de las declaraciones juradas de intereses particulares, un requisito obligatorio para los servidores públicos.

Así lo informó su directora, Sheyla Castillo, quien hizo un llamado a los funcionarios de todos los niveles del Estado a cumplir con esta obligación legal.

Castillo precisó que la convocatoria abarca desde el presidente de la República hasta cualquier funcionario que tenga manejo de fondos públicos, quienes deben acudir a la ANTAI para presentar su declaración. Según explicó, este proceso forma parte de las acciones preventivas que impulsa la institución en su lucha contra la corrupción en la administración pública.

La directora reiteró que la institución continuará aplicando las medidas necesarias para que los servidores públicos respeten el Código de Ética del Servidor Público.

Ante la consulta sobre las consecuencias de no presentar la declaración, Castillo fue enfática en señalar que se trata de un trámite obligatorio y que su incumplimiento conlleva sanciones. En cuanto a la posibilidad de que estas declaraciones sean de acceso público, explicó que actualmente no lo son y que cualquier cambio dependerá de lo que decida la Asamblea Nacional, donde se discute un proyecto de ley sobre el tema.

No obstante, la funcionaria advirtió que, en caso de aprobarse la divulgación pública de estas declaraciones, será necesario dotar a la ANTAI de los recursos económicos y tecnológicos adecuados.

Castillo reconoció que la institución no cuenta en este momento con la capacidad tecnológica para hacer públicas las declaraciones, aunque aseguró que, a título personal, no tiene objeciones, pues —dijo— no tiene nada que ocultar como servidora pública.

Bienes patrimoniales

En una entrevista con La Prensa, el diputado de Vamos, Roberto Zúñiga, se refirió a las declaraciones juradas de bienes patrimoniales como una herramienta clave para transparentar el patrimonio de los funcionarios públicos, detectar posibles enriquecimientos injustificados y fortalecer los controles en la lucha contra la corrupción.

Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos. Archivo

Al respecto, Zúñiga recordó que este documento no es público en Panamá. Señaló que presentó un proyecto de ley para transparentar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, una iniciativa que, pese a la oposición de algunos diputados, se encuentra actualmente en segundo debate en la Asamblea Nacional.

El diputado afirmó que su propuesta “atenta contra el servidor público que llega al gobierno con la idea de enriquecerse”, pero advirtió que le ha resultado “muy difícil” sacarla adelante. Confesó que “muchos colegas” se le han acercado para expresarle que no quieren que el proyecto sea incluido en el orden del día.

El proyecto, entre otros aspectos, obliga a la Contraloría General de la República a publicar en un sitio web las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de los funcionarios, una práctica que —según recordó— ya existe en países vecinos.

Las diferencias

La ANTAI y la Contraloría General de la República administran en Panamá dos mecanismos distintos de control aplicables a los servidores públicos: las declaraciones juradas de intereses particulares y las declaraciones juradas de bienes patrimoniales. Aunque ambas buscan fortalecer la transparencia y prevenir la corrupción, su alcance es diferente.

Sede principal de la Contraloría General de la República. LP Isaac Ortega

Mientras la primera se enfoca en identificar posibles conflictos de interés derivados de vínculos económicos, profesionales o empresariales, la segunda permite fiscalizar la evolución del patrimonio de los funcionarios para detectar incrementos injustificados durante el ejercicio del cargo.

Las declaraciones de intereses particulares, bajo la competencia de la ANTAI, tienen un carácter preventivo y ético, y son obligatorias para funcionarios con poder de decisión o manejo de fondos públicos. En contraste, las declaraciones de bienes patrimoniales, supervisadas por la Contraloría, cumplen una función fiscalizadora y son clave en auditorías e investigaciones por delitos contra la administración pública. Actualmente, ninguna de las dos es de acceso público.