Antai rastrea el árbol genealógico de la directora de Recursos Humanos de la Unachi

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha comenzado a rastrear el árbol genealógico de Indira Candanedo, directora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), como parte de una investigación que se le abrió de oficio.

Sheyla Castillo, directora de la Antai, subrayó que, a través de este análisis, la entidad busca verificar los vínculos o conexiones que puedan arrojar luz sobre un posible caso de nepotismo en la universidad y garantizar la transparencia en el ejercicio del poder público.

Castillo detalló que se solicitó información al Tribunal Electoral sobre el árbol genealógico de Candanedo, ya que varios diputados denunciaron el nombramiento de una extensa lista de familiares de la directora de Recursos Humanos de la Unachi.

La propia Candanedo reconoció en octubre que familiares suyos laboran en esa casa de estudios superiores, pero aclaró que, para ello, tuvieron que atravesar un proceso de selección.

Según Candanedo, sus familiares participaron en convocatorias abiertas y obtuvieron los puestos por mérito propio. “Yo no nombro; nombra la señora rectora [Etelvina Medianero de Bonagas]. No he nombrado a mis familiares; ellos han participado en una convocatoria y la han ganado”, puntualizó la funcionaria.

No obstante, la directora de la Antai indicó que están ampliando la investigación para determinar cómo fueron nombrados los familiares de Candanedo y también llevaron a cabo inspecciones en la universidad en Chiriquí.

En octubre pasado, el diputado de la coalición Vamos, Jhonathan Vega, denunció en el pleno de la Asamblea Nacional a la directora de Recursos Humanos de la Unachi, Indira Candanedo, acusándola de tener a varios familiares en la planilla de la institución.

Vega subrayó que, además de su hijo, la directora de Recursos Humanos de la Unachi tiene en la planilla a su esposo, su hermana y otros familiares directos. La lista incluye a su cuñado, Felipe Morales, quien recibe un salario de $1,439.38; a Lidemia Ortiz, asistente ejecutiva y cuñada, con un salario de $1,869.64; y a Elka Osiris Ortiz Serrano, asistente técnica e hijastra, quien gana $1,044.85.

“¿Cómo es posible que una sola persona tenga a tantos familiares en nómina?”, cuestionó Vega, quien también mencionó a Lizadia Zamudio, prima de la directora, como asistente ejecutiva, con un salario de $1,823.