Antai recomienda destituir a 12 funcionarios de la Unachi, varios del entorno de Medianero de Bonagas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Entre ellos hay decanos, directores, administrativos y docentes. La mayoría formó parte del círculo cercano de funcionarios de la polémica exrectora Etelvina Medianero de Bonagas.

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) está bajo la lupa de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que emitió una resolución con recomendaciones de destitución y conclusiones sobre la conducta de varios servidores públicos de esa casa de estudios.

Como parte de sus conclusiones, la Antai recomendó la destitución de 12 servidores públicos de la Unachi: Daisy Quiroz, Belkis Malarett Quiroz Suira, José Alvarado, Jorge Bonilla Jaramillo, Olivia Candanedo Monge, Rosa Moreno Arauz, Guillermo Sánchez, Deysi Reyes Martínez, Sergio Moscoso Reyes, Jonathan Ramos Méndez, Rodrigo Serrano Sánchez y Margarita Martínez Castillo.

Entre ellos hay decanos, directores, administrativos y docentes. La mayoría formó parte del círculo cercano de funcionarios de la polémica exrectora Etelvina Medianero de Bonagas. Incluso, varios de ellos son pareja o tienen familiares nombrados dentro de la universidad.

Olivia Candanedo junto a su esposo y exvicerrector, Jorge Bonilla. Cortesía

Los casos

Tal es el caso de Bonilla, quien hasta hace poco fue vicerrector académico. El docente es pareja sentimental de Candanedo, quien también es educadora en la Unachi.

También está Moreno, vicerrectora administrativa, quien es esposa de Sánchez, docente de la universidad. Pero hay otros nexos. La vicerrectora administrativa es tía de Isis León Araúz, esposa del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, uno de los dirigentes que defendió la reelección de la rectora de la Unachi en 2022.

Años atrás, durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado salió en defensa de la administración universitaria y cuestionó las críticas dirigidas contra la exrectora.

La resolución advierte que la institución no debe ser utilizada para favorecer intereses particulares o familiares y recuerda que todos los funcionarios están obligados a cumplir las normas que rigen el servicio público. Entre los principios que, según el documento, deben prevalecer están la transparencia, la legalidad, la responsabilidad y la prevención del nepotismo y de los conflictos de interés.

Código de Ética

Las recomendaciones se sustentan en supuestas infracciones al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 246 de 2004, y a la Ley No. 33 de 2013. La resolución señala posibles incumplimientos relacionados con principios como probidad, prudencia, justicia, responsabilidad, transparencia y legalidad, así como con las normas sobre nepotismo.

El documento también contempla el caso de Alexandra Serrano Méndez, respecto de quien la Antai declaró la sustracción de materia. La decisión se tomó debido a que Serrano Méndez dejó de trabajar en la Unachi y, por tanto, perdió la condición de servidora pública que daba sustento al proceso administrativo.

En contraste, la investigación concluyó que no se acreditaron faltas contra Glenda Valdés Sánchez, Arielys Correa Valdés, Jorge Luis Atencio Guerra, Arelys Jacqueline Atencio Lara, Rosa Arauz Otero, Eddie Gaitán Martínez y Rosa Nely Méndez Calvo. La resolución establece que no se encontraron elementos que demostraran que estos funcionarios incurrieran en conductas contrarias al Código Uniforme de Ética.

La Antai ordenó comunicar la resolución a la Universidad Autónoma de Chiriquí y notificó a las partes sobre los recursos legales disponibles. El documento establece que contra lo resuelto puede presentarse un recurso de reconsideración dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación oficial.

Las autoridades de la Unachi fueron notificadas este lunes 24 de agosto, aunque en estos momentos la institución se encuentra en una etapa de transición. Pedro González, rector saliente y allegado a Medianero de Bonagas, deja el cargo el próximo 30 de agosto, mientras que Absel Navarro asumirá el 31 de agosto. Todo indica que será él quien deberá tomar una decisión sobre la recomendación de destitución formulada por la Antai.