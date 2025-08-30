Antidopaje a diputados: ¿podrá incluirse en el reglamento interno de la Asamblea?

Exclusivo Suscriptores

El anteproyecto de Ley que propone la aplicación de pruebas antidopaje a diputados principales y suplentes, plantea una modificación al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, y fue presentado el pasado miércoles 27 de agosto.

Pero las promesas de modificación al RORI llevan en espera, al menos, desde el primer periodo Legislativo entre julio de 2024 y abril de 2025. No obstante, en aquel periodo hubo avances en la evaluación de hasta 11 propuestas de ley para modificarlo en la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales; ente que debe reactivarse una vez más con el tema.

Por Credenciales debería pasar la propuesta para que nazca legalmente el antidopaje, con un artículo para modificar y otro para adicionar al RORI.

“Creemos que puede ser discutido en las modificaciones del Reglamento Interno, por eso adicionamos que se hiciera una prueba de antidoping aleatoria por lo menos una vez al año”, dijo el diputado proponente, Jorge González, de la coalición Vamos, al ser consultado por La Prensa.

El diputado confía en sus colegas de Vamos miembros de la Comisión de Credenciales, Yamireliz Chong y Augusto Tuto Palacios, o el comisionado de ‘Seguimos’ y el Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, para que la propuesta avance.

El dilema del RORI

A pesar de que una subcomisión especial de la Comisión de Credenciales avanzó las reformas al RORI en el anterior periodo legislativo, con el análisis de múltiples propuestas para entregar una consolidada, esta no pasó del primer debate en la Comisión.

Ahora está en la nueva directiva de la Comisión, que preside la diputada de Realizando Metas (RM), Dana Castañeda, rescatar el análisis consolidado y avanzar con las reformas al RORI.

Las reformas fueron una promesa, además, del nuevo presidente del Legislativo, el diputado panameñista, Jorge Herrera. Tras asumir la presidencia, el pasado 2 de julio Herrera señaló quel las reformas son clave para honrar el compromiso con la transparencia y mejorar la imagen de la Asamblea.

¿Quiénes aplican el antidoping?

La Ley 9 del 20 de junio de 1994, que establece y regula la carrera administrativa, ya incluye en su articulado medidas para el control y abuso de drogas, particularmente, con la aplicación de pruebas de laboratorio.

La citada norma abarca a todo el sector público: ministerios, entidades autónomas y semiautónomas. Además, la propia Asamblea ya aplica un protocolo para los servidores de la carrera legislativa, que tienen su propia ley rectora: la N°12 de 1998.

No obstante, ahora se buscaría extender esta obligatoriedad a los diputados, a través del RORI, establecido por la Ley 49 de 1984.

“Esta propuesta busca establecer una herramienta de control ético y preventivo”, dice la exposición de motivos del anteproyecto.

En su artículo 1, la propuesta establece que se aplicarían pruebas aleatorias una vez al año y se aplicarían con protocolos del Ministerio de Salud.

Asimismo, si el resultado es positivo en la prueba de control, sería considerado una falta grave a la ética parlamentaria.

Por otro lado, en su artículo 2, la iniciativa facultaría a la Comisión de Credenciales para emitir concepto sobre violaciones al Código de Ética Parlamentario, que incluye entre los deberes de los diputados “conservar la dignidad y el decoro”.