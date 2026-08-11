Apagones, encierro e incertidumbre: la espera de siete panameños detenidos en Cuba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades panameñas, que realizan gestiones por los canales oficiales para conocer el estado de los detenidos y el desarrollo del proceso judicial en Cuba.

Casi seis meses están por cumplir los siete panameños detenidos en Cuba, mientras sus familiares aún esperan conocer con claridad cuál es su situación jurídica y qué avances registra el proceso judicial que enfrentan en la isla.

Los panameños son Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Omar Gilberto Urriola Vergara, Maykol Jesús Pérez Almendra, Adalberto Antonio Navarro Asprilla, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena y José Luis Aguirre Baruco.

El caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades panameñas, que realizan gestiones por los canales oficiales para conocer el estado de los detenidos y el desarrollo del proceso judicial en Cuba. Sin embargo, hasta ahora persiste la incertidumbre sobre su situación jurídica y los próximos pasos dentro del procedimiento que se les sigue en ese país. Además del encierro en la isla se reportan constantes apagones.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (derecha), recibió este año en el Palacio de la Revolución al canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha (centro). Foto: Cortesía Cancillería

El caso

Como se recordará, las autoridades cubanas detuvieron a diez ciudadanos panameños en La Habana el 28 de febrero de 2026, acusados de realizar “propaganda contra el orden constitucional” mediante pintadas críticas contra el Gobierno.

El Ministerio del Interior de Cuba alegó que los implicados, recluidos en Villa Marista, buscaban crear letreros subversivos y enfrentarían penas de hasta ocho años de prisión.

El 4 de marzo, el embajador de Panamá en Cuba realizó su primera visita al grupo en el Centro de Detención para Delitos contra la Seguridad Nacional, conocido como Villa Marista. Durante el encuentro, el diplomático entregó productos de aseo personal y medicamentos, en un gesto orientado a atender necesidades básicas mientras avanzaban las diligencias judiciales.

Posteriormente, el 25 de marzo, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, viajó a La Habana y sostuvo un encuentro directo con los diez ciudadanos detenidos. Tras la visita, el ministro aseguró haber constatado que las autoridades cubanas les habían proporcionado un trato humanitario en medio del proceso que enfrentaban.

La liberación

A finales de abril, el Gobierno de Panamá confirmó la liberación de tres ciudadanas panameñas detenidas en Cuba. Se trata de Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Shefany Gudiño, quienes lograron salir del territorio cubano tras una decisión adoptada por el Gobierno de la isla.

El pronunciamiento oficial enmarcó la medida como un “gesto de humanidad y amistad” por parte de las autoridades cubanas hacia Panamá. De acuerdo con el comunicado, la decisión también tomó en cuenta la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo figuras legales como el “colaborador eficaz” y el “criterio de oportunidad”, mecanismos contemplados en el ordenamiento penal cubano.

El pasado 1 de julio, el canciller Javier Martínez-Acha dijo que Panamá pediría que, si son declarados culpables, puedan cumplir una eventual condena en territorio panameño. También expresó su expectativa de que el juicio se realice “lo más pronto posible”.

Por su parte, Carlos Guevara Mann, viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Cancillería, señaló que los siete panameños detenidos en Cuba se encuentran en condiciones de salud adecuadas y reciben un trato apropiado.

Según explicó, Panamá continúa realizando gestiones para procurar su liberación, pero advirtió que el proceso enfrenta dificultades debido a que los ciudadanos son señalados de haber contravenido las leyes cubanas.