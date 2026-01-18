Apede advierte retroceso en la paridad de género durante debate de las reformas electorales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó su preocupación por la permanencia de la llamada “válvula de escape” en el debate de las reformas electorales, al considerar que esta excepción debilita la aplicación efectiva del principio de paridad y limita la participación política de las mujeres de cara al proceso electoral de 2029.

En su pronunciamiento dominical, el gremio empresarial señaló que, por primera vez en más de dos décadas de reformas al Código Electoral, la Comisión Nacional de Reformas Electorales no eliminó esta disposición, que permite a los partidos políticos eximirse de postular candidaturas paritarias.

La Apede subrayó que el retroceso se produjo desde la propia instancia técnica, con el voto de abstención —equivalente al aval— de la mayoría de los partidos políticos y de representantes de gremios privados y del sector académico.

🎙️La Voz de APEDE, ahora también se escucha. Nuestra editorial del gremio evoluciona y suma una versión hablada, un extracto que recoge las ideas clave sobre los temas que marcan el presente y futuro de Panamá. Escucha este mensaje de nuestra presidenta Giulia De Sanctis. pic.twitter.com/Kll6Hc4p69 — APEDE (@Apedeorg) January 18, 2026

Según Apede, la experiencia comparada en América Latina demuestra que la paridad efectiva ha permitido alcanzar entre un 45% y 52% de mujeres electas en parlamentos y gobiernos locales, mientras que en Panamá la representación femenina se mantiene entre el 21% y 23%, ubicando al país entre los más rezagados de la región.

El gremio −presidido por Giulia De Sanctis− advirtió que, aunque ha habido ligeros avances en el número de postulaciones femeninas, las mujeres continúan concentrándose mayoritariamente en cargos de suplencia, mientras que las candidaturas principales siguen siendo ocupadas por hombres. A juicio de Apede, esta realidad confirma que la excepción no corrige desigualdades, sino que las reproduce.

La Apede enfatiza que la paridad no es una concesión ni una imposición. “Es una condición básica para una democracia legítima, moderna y representativa”.

La denominada “válvula de escape” permite a los partidos alegar una supuesta falta de participación femenina, certificada por instancias internas, para incumplir la postulación paritaria del 50%. En la práctica, señaló la organización, esta disposición vacía de contenido el principio de paridad establecido en el Código Electoral.

Apede consideró que mantener esta excepción contradice el espíritu de las reformas y debilita su credibilidad, además de ir en contra de los compromisos asumidos por Panamá en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 5 sobre igualdad de género y el ODS 16 sobre instituciones sólidas e inclusivas.

El gremio hizo un llamado a que la “válvula de escape” sea revisada y corregida, ya sea en la etapa final del proyecto o durante el debate en la Asamblea Nacional, al considerar que la paridad es una condición básica para fortalecer la democracia y garantizar una representación ciudadana más equitativa.