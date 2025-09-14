Apede alerta que recortes presupuestarios en educación pone en riesgo la competitividad del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió este domingo 14 de septiembre que los recortes presupuestarios aplicados al sector educativo representan una amenaza directa a la competitividad del país y al futuro de miles de jóvenes.

En un pronunciamiento titulado La Voz de Apede, su presidenta, Giulia De Sanctis, señaló que “es imperativo que la reducción del presupuesto de instituciones con grandes resultados como ITSE, UTP, Senacyt y otras, no las convierta en estructuras vacías, incapaces de responder a los retos del país”.

El gremio empresarial recordó que el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), concebido como acelerador de empleabilidad y donde 8 de cada 10 egresados consiguen empleo con salarios de hasta tres veces el mínimo, sufrió un drástico recorte presupuestario: de $69 millones aprobados en 2025 a solo $23.9 millones. Para 2026, la asignación recomendada es de $21.8 millones frente a los $78.1 millones solicitados, una reducción del 72%.

Igualmente Apede se refirió a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), considerada la mejor del país y una de las más reconocidas de la región, también enfrentará un ajuste severo: su presupuesto pasará de $198 millones en 2025 a $144 millones en 2026. A ello se suma la reducción de $21.3 millones a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), lo que afectará programas de becas e investigación, justo cuando Panamá necesita fortalecer la ciencia para diversificar su economía y responder a la transición tecnológica global.

Apede también llamó la atención sobre la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación. Pese a que la Constitución establece que el gasto en educación debe alcanzar el 7% del PIB, al primer semestre de 2025 apenas se había ejecutado el 1.8%. Este desfase se refleja en la calidad de los aprendizajes: según el Banco Mundial, los estudiantes panameños completan en promedio 11.8 años de escolaridad, pero adquieren conocimientos equivalentes a solo 6.5, lo que implica una pérdida de 5.3 años efectivos.

“La evidencia demuestra que más presupuesto no se traduce necesariamente en más aprendizaje. Lo que Panamá necesita con urgencia es un modelo de gestión basado en resultados, que vincule los recursos públicos a metas verificables como la empleabilidad de egresados, la calidad de aprendizajes, la permanencia estudiantil y la investigación aplicada”, señaló el gremio.

Apede alerto que Panamá no saldrá adelante con austeridad que debilita la educación, sino con visión de largo plazo que modifique el modelo de gestión del presuesto y por lo tanto que la fortalezca.

Apede concluyó con un llamado al Gobierno, a la Asamblea Nacional y a toda la sociedad para blindar la inversión en capital humano y ciencia bajo esquemas de presupuesto por resultados. “El futuro de Panamá se escribe en las aulas de hoy”, enfatizó De Sanctis.