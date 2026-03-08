Apede pide mayor participación de las mujeres en espacios de decisión en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) reiteró este 8 de marzo −cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer− la importancia de avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el país.

En un comunicado, la organización destacó que la participación femenina en los espacios de toma de decisiones es clave para fortalecer la competitividad del país, la institucionalidad y la democracia.

La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, señaló que impulsar la paridad no significa enfrentar a hombres y mujeres, sino construir una sociedad más equilibrada.

“La igualdad de oportunidades no es un tema de hombres contra mujeres. Es un tema de sociedad. Siempre digo que la humanidad es como un pájaro: necesita sus dos alas para volar. Cuando hombres y mujeres participan plenamente en la toma de decisiones, el país avanza mejor”, expresó De Sanctis.

En el ámbito empresarial, el gremio recordó que Panamá cuenta con herramientas para promover el liderazgo femenino, como la Ley 56 de 2017, que fomenta la participación de mujeres en juntas directivas y una mayor diversidad en los órganos de gobierno corporativo.

La Apede subrayó que impulsa el cumplimiento de esta normativa como parte de un modelo de gobierno corporativo moderno, al considerar que la diversidad en los equipos de liderazgo contribuye a mejorar la toma de decisiones, fortalecer la innovación y generar mejores resultados organizacionales.

De Sanctis indicó además la importancia de impulsar programas de mentoría, redes profesionales y oportunidades de liderazgo para las nuevas generaciones de mujeres, al recordar que durante décadas muchas lograron alcanzar posiciones de liderazgo enfrentando barreras estructurales y sin redes de apoyo.

En el ámbito político, el gremio advirtió que Panamá mantiene un rezago en la representación femenina, con una participación de mujeres en la Asamblea Nacional que oscila entre el 21% y el 23%, mientras que en otros países de América Latina alcanza entre el 45% y el 52%.

Para Apede −se indica en el comunicado− ampliar la presencia de mujeres en los espacios de decisión no solo responde a un principio de justicia social, sino que también contribuye al progreso del país.