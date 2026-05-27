Aprobado en tercer debate proyecto sobre sustancia económica; excluyen marina mercante, banca y aseguradoras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 27 de mayo, en tercer debate, el proyecto de ley que reforma el Código Fiscal e incorpora requisitos de “sustancia económica” para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

La propuesta, que recibió 70 votos a favor, será remitida ahora al Órgano Ejecutivo para su respectiva sanción.

Durante la discusión del proyecto, en segundo debate, se excluyó de la aplicación de la norma a los sectores de marina mercante, banca y seguros.

Diputados de diversas bancadas, entre ellos Benicio Robinson, del PRD; Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas; Ernesto Cedeño, de Moca, Luis Duke y Jorge Bloise, independientes, intervinieron para referirse tanto a la conveniencia como a las implicaciones del proyecto, considerado clave para fortalecer la reputación internacional del país en materia fiscal y corporativa.

También habló el diputado de la bancada Vamos y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Eduardo Gaitán, instancia legislativa que estuvo a cargo del primer debate del proyecto.

Gaitán destacó que la iniciativa fue producto de “uno de los ejercicios más amplios de discusión técnica y de apertura legislativa”, tras varios días de mesas técnicas con especialistas tributarios, gremios empresariales, firmas legales, economistas y organismos supervisores.

Eduardo Gaitán, diputado de Vamos. LP/Elysée Fernández

Según el diputado, la Comisión de Economía recibió más de 150 propuestas de modificación, muchas de las cuales fueron incorporadas al texto final. Entre los cambios más relevantes mencionó el paso de gravar sobre renta neta y no renta bruta, la incorporación de criterios de proporcionalidad para evaluar la sustancia económica, mayores garantías de debido proceso y reglas especiales para sectores regulados.

“En simples palabras, es menos empresas de papel y más empresas reales que generen empleo y actividad económica en el país”, dijo.

El diputado también afirmó que el proyecto representa un esfuerzo para “limpiar la reputación internacional del país” y resaltó el respaldo unánime que obtuvo tanto en la Comisión de Economía como en el pleno legislativo.

Entre las modificaciones aprobadas durante el segundo debate destaca la exclusión del sector de marina mercante. El nuevo artículo 707-M establece que las entidades dedicadas a la explotación comercial de naves o buques inscritos bajo la legislación marítima panameña podrán acreditar sustancia económica tomando en consideración la naturaleza móvil e internacional de la actividad marítima.

La norma reconoce que las operaciones del sector se realizan predominantemente fuera del territorio nacional y exige que las empresas estén inscritas y supervisadas por la Autoridad Marítima de Panamá, además de demostrar que las rentas pasivas de fuente extranjera están directamente vinculadas a la actividad marítima regulada.

Representantes del MEF ante el pleno. Diputados discuten en segundo debate, este 26 de mayo de 2026, el proyecto de sustancia económica. LP/Elysée Fernández

El proyecto excluye de la aplicación de las normas de sustancia económica a entidades reguladas del sector financiero, bancario, de seguros, reaseguros, mercado de valores y administradores de fondos de inversión, siempre que dichas rentas pasivas estén directamente relacionadas con su actividad regulada y supervisada.

El texto también establece condiciones para acceder a estas exclusiones, entre ellas demostrar licenciamiento y supervisión en Panamá, mantener dirección y administración efectiva en el país y acreditar que las rentas no provienen de estructuras diseñadas principalmente para obtener ventajas tributarias sin actividad económica real.

La normativa entrará en vigencia a partir del período fiscal 2027 y concede un plazo de 90 días al Órgano Ejecutivo para su reglamentación.

Por su parte, el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho señaló que, durante las consultas y el debate en comisión, no escuchó cuestionamientos sobre la necesidad del proyecto, sino preocupaciones puntuales sobre algunos artículos y sus posibles efectos.

Camacho sostuvo que la propuesta responde a “las nuevas realidades económicas del mundo” y valoró que el proceso legislativo permitiera construir consensos entre distintos sectores. “Quienes acudieron a esa consulta no vinieron a destruir, vinieron a aportar”, manifestó.

El diputado también elogió la apertura mostrada por el MEF durante las discusiones técnicas y destacó el trabajo realizado por el equipo técnico de la entidad, así como el liderazgo de Gaitán al frente de la Comisión de Economía y Finanzas.

La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá también reaccionó. “Aplaudimos la aprobación en tercer debate del proyecto de ley sobre sustancia Económica. Lo aprobado recoge aportes del sector privado, responde al interés nacional y cumple la intención del Ejecutivo de adoptar estándares internacionales sin perder competitividad”, indicó.