Aprobaron en tercer debate la ley que crea el proceso de transición en juntas comunales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con 42 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde del miércoles en tercer debate el proyecto de ley que modifica el régimen municipal.

La iniciativa busca garantizar seguridad jurídica en los procesos de transición de las juntas comunales y de los gobiernos locales.

Fue presentada por el diputado independiente de la bancada Vamos, Neftalí Zamora, quien celebró la aprobación señalando: “Un paso más hacia una mejor gestión pública”. Ahora, la ley deberá pasar al Ejecutivo para su sanción.

El proyecto establece por primera vez un proceso formal de transición entre autoridades locales salientes y entrantes.

La medida surge luego de que, en el año 2024, múltiples juntas comunales no cumplieran con la entrega de informes de gestión ni con la debida transferencia de cargos, dejando en algunos casos instalaciones deterioradas y reportes financieros incompletos.

“Excelente iniciativa. Más que necesario poner orden en la transición de las juntas comunales y municipios”, expresó la diputada de Vamos, Janine Prado.

La propuesta reforma la Ley 105 de 1973, que organiza las juntas comunales, y la Ley 106 de 1973, sobre Régimen Municipal.

Además, define plazos y mecanismos para que alcaldes y representantes en funciones coordinen reuniones con las autoridades electas, a fin de entregar la documentación oficial requerida por ley.

Los nuevos gobiernos locales tendrán así la oportunidad de conocer de primera mano la situación administrativa, financiera y operativa de las entidades que recibirán, lo que facilitará la toma de decisiones y reducirá demoras en el inicio de sus mandatos.

Entre los documentos a entregar se incluyen inventarios, registros de activos y pasivos, presupuestos, listados de bienes comunales e informes sobre el estado físico de los equipos, así como la fecha prevista para su renovación o reemplazo.