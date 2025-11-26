Panamá, 26 de noviembre del 2025

    GABINETE

    Aprueban contrato directo entre Minsa y empresa por $20.4 millones para la recolección de desechos hospitalarios

    Redacción de La Prensa
    Consejo de Gabinete. Cortesía/Presidencia de la República

    El Consejo de Gabinete avaló la tarde de este martes 25 de noviembre la contratación directa que realizará el Ministerio de Salud (Minsa) para el “servicio integral especializado para la protección sanitaria y ambiental mediante la gestión adecuada de desechos hospitalarios, el suministro de insumos y la remodelación de infraestructuras en las instalaciones de salud a nivel nacional”.

    Se trata de un contrato que firmarán el Minsa y la empresa Construcciones, Limpiezas y Equipo, S.A., por un monto de $20.4 millones.

    “El contrato busca la correcta gestión de desechos hospitalarios peligrosos durante 12 meses, lo cual es esencial para la protección sanitaria y ambiental”, detalla un comunicado de la Presidencia.

    En el proceso, de acuerdo con el Minsa, participaron cinco empresas con sus ofertas, que incluyen recolección, manejo y disposición final, “eligiéndose la propuesta más económica en las dos zonas delimitadas”.

    Según la Resolución de Gabinete, este componente representa un área crítica dentro del sistema de salud pública, por lo cual es “necesario mantenerlo al día, tomando en cuenta que la inadecuada disposición de los desechos acarrea riesgos graves para la salud humana, el ambiente y la seguridad de las comunidades”.

    Se destaca que el Minsa considera prioritaria la ejecución de este servicio para “garantizar el manejo seguro, eficiente y conforme a las normativas vigentes”.


