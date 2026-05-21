Aprueban en primer debate el proyecto sobre sustancia económica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La iniciativa forma parte de un proceso que lleva Panamá para salir de las listas grises de la Unión Europea.

Tras ocho días de consultas y análisis de propuestas, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 21 de mayo, en primer debate, el proyecto de ley N.° 641, sobre el régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera.

La iniciativa recibió el voto unánime de la comisión. Antes de la votación, se leyó a eso del mediodía el segundo bloque de propuestas previamente consensuadas, producto de las consultas y la participación de diversos sectores.

Al debate asistió el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Las modificaciones incluyen planteamientos presentados por tributaristas, firmas de abogados y economistas.

Entre los principales cambios destaca la modificación del cálculo del impuesto, que pasó de renta bruta a renta neta, estableciendo una tasa del 15 % sobre la renta neta. También se aprobó un ajuste a otro artículo, sustituyendo el término “otras rentas pasivas” por “otras rentas de capital mobiliario”.

Sobre la inclusión del sector de la marina mercante en la regulación de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que la propuesta original del Ejecutivo era mantener incluido al sector marítimo dentro del proyecto, pero algunos actores de la industria han solicitado la exclusión. Esa discusión se postergó para el segundo debate en el pleno.

“Sí, nuestra propuesta era incluirlo, pero hay algunos actores de la industria que tenían preocupaciones sobre la forma en que se estaba incluyendo este articulado y solicitaron que se tuviese más espacio y más tiempo para analizarlo y alcanzar un entendimiento para el segundo debate”, señaló.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, junto a su equipo. LP/Elysée Fernández

Chapman calificó el proceso en primer debate como uno de los debates más amplios que se han dado recientemente en la Asamblea Nacional. “Ha sido un debate donde se ha escuchado extensivamente a todos los ciudadanos que han querido aportar sus ideas, muchas de las cuales han sido acogidas”, sostuvo.

El ministro reconoció que el proyecto generó inquietudes, especialmente por tratarse de cambios en materia fiscal y regulatoria. “Todo cambio trae ansiedad al ser humano, y eso es comprensible”, manifestó al concluir la sesión.

También insistió en que el alcance de la ley será limitado y no afectará a las personas naturales. “Esto no aplica a individuos con nombre y apellido. Aplica a personas jurídicas, y a un universo muy pequeño, principalmente actores extranjeros y no panameños”, explicó.

Ministro Felipe Chapman en la Asamblea Nacional. LP/José González Pinilla

El presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias del 4 de mayo al 5 de junio para que se discuta exclusivamente este tema.

Fue el pasado 11 de mayo cuando la Comisión inició con el proceso. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, endurece los controles a grupos multinacionales para evitar que utilicen al país para eludir o reducir impuestos, con el fin de que la Unión Europea excluya a Panamá de la lista de paraísos fiscales.