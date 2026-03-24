Aprueban en primer debate proyecto que obliga a mezclar gasolina con 10% de etanol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 443, que dispone que toda la gasolina que se comercialice en el país deberá contener un 10% de bioetanol anhidro, un aditivo de origen vegetal utilizado como oxigenante.

Cinco de los nueve diputados que integran la comisión votaron a favor del proyecto.

Votaron a favor del proyecto: Jamis Acosta, de Realizando Metas (RM); Ariana Coba, del Partido Panameñista; Néstor Tin Guardia, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Julio de la Guardia, de Cambio Democrático; y Maiquely Del Carmen Aniño Medina, de RM, suplente de Dana Castañeda.

En contra: Alexandra Brenes, Jhonathan Vega, y Jorge González, de Vamos; al igual que Ernesto Cedeño del Movimiento Otro Camino.

Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. Diputados Ernesto Cedeño y Jamis Acosta. LP/Isaac Ortega

Pese a que diputados como Jhonathan Vega y Alexandra Brenes, Jorge González, de la bancada Vamos, y Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, presentaron varios artículos para eliminar el carácter obligatorio de la propuesta y para que se protegiera al usuario ante cualquier afectación derivada del uso del bioetanol, estos no fueron aprobados.

Prevalecieron, en cambio, los artículos impulsados por el gobierno de José Raúl Mulino en la iniciativa legislativa. El proyecto de ley 443 llegó al Palacio Justo Arosemena en octubre de 2025 de la mano del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orrillac.

Orillac no asistió a las reuniones que desarrolló la Comisión de Comercio para analizar la propuesta. En representación del Ejecutivo actuaron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y de la Secretaría Nacional de Energía.

Este martes, cuando se aprobó el proyecto en primer debate, en primera fila estaba el asesor presidencial Jorge Ricardo Fábrega.

Jorge Ricardo Fábrega, asesor presidencial. LP/Isaac Ortega

‘Un negocio’

“Están aprobando un proyecto que hace obligatorio el uso del etanol para todos. Y vamos a pagar entre un 3% y 4% más, porque ese combustible rinde menos. Al final, le estamos haciendo un negocio a los ingenios, creando un beneficio principalmente para ellos”, dijo el diputado Jhonathan Vega a La Prensa una vez la propuesta pasó el primer filtro.

Vega, quien votó en contra del proyecto, añadió que se trata de “un negocio” que según él beneficiará a “tres o cuatro beyacos”.

Jhonathan Vega, diputado independiente. LP/Elysée Fernández

“Es un tanto frustrante ver cómo existe la disponibilidad y la voluntad del Estado para crear un mercado en el que, lamentablemente, el más afectado será la población, que terminará pagando más. Y no se trata solo de un efecto aislado: si sube el combustible, sube la canasta básica, sube todo; muchas cosas se encarecen”, añadió.

Rodrigo Rodríguez, secretario nacional de energía, habló en nombre del gobierno. Dio las gracias por la aprobación del proyecto en primer debate y vaticinó que será “de beneficio” en lo económico, en lo ambiental y en la generación de empleos. El gobierno estima que la medida generará más de 10 mil empleos.

El proyecto pasará ahora a segundo debate, donde participarán los 71 diputados que conforman la Asamblea Nacional.

Más allá de los carros

Además de los vehículos, el etanol obligatorio también impactaría a embarcaciones menores como pangas, botes de pesca artesanal y lanchas turísticas que operan con motores fuera de borda en las costas y archipiélagos del país.

Como la propuesta de ley modificaría la gasolina que se vende en cualquier estación del país, el etanol llegaría también a todas las herramientas de combustión interna que dependen de ese combustible.

“No solamente los autos, también las güiras, que para algunos es su herramienta de trabajo, los motores fuera de borda. Entonces es importante tener la información sobre si estas herramientas aguantan ese 10% de bioetanol”, argumentó la diputada Brenes.