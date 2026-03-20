Panamá, 20 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASAMBLEA NACIONAL

    Aprueban en tercer debate ley que obligaría a ofrecer agua gratis en combos de comida rápida

    José González Pinilla
    Aprueban en tercer debate ley que obligaría a ofrecer agua gratis en combos de comida rápida
    Combo de comida rápida con agua, sin costo. Esta imagen fue generada con IA (ChatGPT)

    El proyecto de ley que busca que todos los establecimientos de comida rápida en Panamá ofrezcan agua como opción incluida y sin costo adicional en los combos fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.

    +info

    A segundo debate, ley que exigirá agua sin costo en combos de comida rápida en Panamá

    La propuesta, impulsada por el diputado Ernesto Cedeño, recibió 40 votos a favor este jueves 19 de marzo.

    Según el diputado, se trata de una iniciativa para promover el consumo de bebidas saludables, con el objetivo de combatir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes tipo 2, y prevenir enfermedades no transmisibles.

    Además, la medida fomenta hábitos de consumo responsables y saludables tanto en adultos como en menores de edad.

    De acuerdo con datos oficiales, en Panamá más del 70% de los adultos padece sobrepeso u obesidad, una condición que mantiene una alta incidencia y contribuye al aumento de la diabetes tipo 2.

    De ser sancionado por el presidente de la República, el proyecto deberá entrar en vigor 365 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, a fin de que los establecimientos cuenten con el tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas disposiciones.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Becas 2026: el Ifarhu anunciará en abril el cronograma para entrega de documentos. Leer más
    • Lugares de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 19 de marzo. Leer más
    • PASE-U 2026: recibo de matrícula es el requisito principal para recibir el pago. Leer más
    • Panamá cae ante Costa Rica en Premundial Sub-17. Leer más
    • Tribunal de Cuentas condena a Cucalón y Salerno a pagar $4.4 millones por lesión patrimonial. Leer más
    • Lotería Fiscal 2026: estas son las facturas válidas para participar en próximo sorteo. Leer más
    • Caso Odebrecht: Aaron Mizrachi debe enfrentar juicio. Leer más