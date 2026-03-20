Aprueban en tercer debate ley que obligaría a ofrecer agua gratis en combos de comida rápida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto de ley que busca que todos los establecimientos de comida rápida en Panamá ofrezcan agua como opción incluida y sin costo adicional en los combos fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.

La propuesta, impulsada por el diputado Ernesto Cedeño, recibió 40 votos a favor este jueves 19 de marzo.

Según el diputado, se trata de una iniciativa para promover el consumo de bebidas saludables, con el objetivo de combatir enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes tipo 2, y prevenir enfermedades no transmisibles.

Además, la medida fomenta hábitos de consumo responsables y saludables tanto en adultos como en menores de edad.

De acuerdo con datos oficiales, en Panamá más del 70% de los adultos padece sobrepeso u obesidad, una condición que mantiene una alta incidencia y contribuye al aumento de la diabetes tipo 2.

De ser sancionado por el presidente de la República, el proyecto deberá entrar en vigor 365 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, a fin de que los establecimientos cuenten con el tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas disposiciones.