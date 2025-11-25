Aprueban presupuesto 2026 de la Alcaldía de Panamá por $242.3 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Concejo del distrito de Panamá aprobó este martes 25 de noviembre el presupuesto de la Alcaldía por $242.3 millones para la vigencia 2026, un aumento de $10.5 millones cuando se compara con el del año 2025.

La mayor parte del aumento, unos $9.9 millones, van destinados a la sede de la Alcaldía; mientras que cerca de $600 mil serán para el presupuesto de descentralización, que es destinado a las juntas comunales de los corregimientos del distrito.

Los $242.3 millones se desglosan así: $169.9 millones para la sede municipal y $72.4 millones para el presupuesto de descentralización.

El edificio El Hatillo alberga las oficinas administrativas del Municipio de Panamá. Archivo.

Dentro de los gastos estipulados en el presupuesto municipal se incluyen $3.1 millones para el Concejo, $3.5 millones para el despacho del alcalde, $9.6 millones para administración, $4.2 millones para planificación urbana, $26.5 millones para bienestar económico y social —cuyas dependencias son las direcciones de deportes, gestión social, seguridad municipal—, entre otras.

El presupuesto aprobado por los concejales —representantes de corregimiento del distrito— empezará a regir desde el próximo 1 de enero de 2026.

Reacciones

Tras la discusión en las sesión del Concejo, surgieron reacciones de parte de los representantes de corregimiento del distrito.

Ismael Atencio, representante del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, apuntó un “manejo cuestionable” del presupuesto por parte de la Comisión de Hacienda.

Hoy se aprobó el presupuesto 2026 del Municipio de Panamá. Con un manejo cuestionable por parte de la comisión de hacienda del concejo. Solo 2 sesiones que juntas no duraron más de 1 hora. En la votación de hoy no se permitió argumentar ni discutir. Pésimo manejo de forma — Ismael Enrique Atencio | Representante ECC (@Ismaeleatencio) November 25, 2025

Atencio se quejó de que solo hubo dos sesiones para discutir el presupuesto en la Comisión de Hacienda del Concejo, que “no duraron más de una hora”.

