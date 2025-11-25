Panamá, 25 de noviembre del 2025

    MUNICIPIOS

    Aprueban presupuesto 2026 de la Alcaldía de Panamá por $242.3 millones

    Mario De Gracia
    Consejo Municipal de Panamá. Foto de archivo.

    El Concejo del distrito de Panamá aprobó este martes 25 de noviembre el presupuesto de la Alcaldía por $242.3 millones para la vigencia 2026, un aumento de $10.5 millones cuando se compara con el del año 2025.

    Administración Mizrachi presenta presupuesto 2026 para el Municipio de Panamá: aumentaría en $10.5 millones

    La mayor parte del aumento, unos $9.9 millones, van destinados a la sede de la Alcaldía; mientras que cerca de $600 mil serán para el presupuesto de descentralización, que es destinado a las juntas comunales de los corregimientos del distrito.

    Los $242.3 millones se desglosan así: $169.9 millones para la sede municipal y $72.4 millones para el presupuesto de descentralización.

    El edificio El Hatillo alberga las oficinas administrativas del Municipio de Panamá. Archivo.

    Dentro de los gastos estipulados en el presupuesto municipal se incluyen $3.1 millones para el Concejo, $3.5 millones para el despacho del alcalde, $9.6 millones para administración, $4.2 millones para planificación urbana, $26.5 millones para bienestar económico y social —cuyas dependencias son las direcciones de deportes, gestión social, seguridad municipal—, entre otras.

    El presupuesto aprobado por los concejales —representantes de corregimiento del distrito— empezará a regir desde el próximo 1 de enero de 2026.

    Reacciones

    Tras la discusión en las sesión del Concejo, surgieron reacciones de parte de los representantes de corregimiento del distrito.

    Ismael Atencio, representante del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, apuntó un “manejo cuestionable” del presupuesto por parte de la Comisión de Hacienda.

    Atencio se quejó de que solo hubo dos sesiones para discutir el presupuesto en la Comisión de Hacienda del Concejo, que “no duraron más de una hora”.

    Información en desarrollo...

