Panamá, 20 de mayo del 2026

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    COMISIÓN DE PRESUPUESTO

    Aprueban traslado de partida por $9.6 millones al Metro para sistema de videovigilancia y rieles

    José González Pinilla
    Aprueban traslado de partida por $9.6 millones al Metro para sistema de videovigilancia y rieles
    El Metro de Panamá.

    Un traslado de partida por $9.6 millones aprobó este miércoles 20 de mayo la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a favor del Metro de Panamá.

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    Metro de Panamá extiende contrato de mantenimiento de la Línea 2 hasta junio

    Los fondos serán destinados al renglón de mantenimiento y al pago al contratista de la estación Villa Zaíta. También se utilizarán para mejoras en la línea férrea de la Línea 1, así como para la adecuación y aclimatación de las oficinas administrativas.

    César Pinzón, director general del Metro, explicó que $1,382,000 serán destinados a la actualización del sistema de videovigilancia e información de los usuarios. Esto incluye el sistema de parlantes de las estaciones.

    Explicó que en las últimas semanas el Metro ha registrado un aumento “considerable” de usuarios por lo se requiere un buen programa de mantenimiento. Indicó que reportan hasta 450 mil usuario al día, en las líneas 1 y 2.

    En tanto, $3,070,416 del traslado de partida serán utilizados para el mantenimiento del sistema de vías del tren de la Línea 1, así como para la adecuación y mejoramiento de los aires acondicionados de las oficinas administrativas. Las mejoras también incluirán los talleres.

    Aprueban traslado de partida por $9.6 millones al Metro para sistema de videovigilancia y rieles
    César Pinzón, director del Metro de Panamá

    Mientras que $3,199,083 serán destinados al pago pendiente a la empresa Nippon Koei Lac, encargada del project management del proyecto de construcción de la estación de Villa Zaíta.

    Los trabajos de esta estación costaron unos $230 millones, incluyendo la ampliación de la vía Transístmica a seis carriles, en el tramo comprendido entre Milla 8 y Villa Zaíta.

    La estación fue entregada en abril de 2024, cuando el expresidente Laurentino Cortizo terminaba su gestión. Incluyó la construcción de la Policlínica Dr. Edilberto Culiolis de la Caja de Seguro Social así como un intercambiador para el Metro Bus de la zona norte de la capital. Sin embargo, los trabajos de ampliación de la vía y adecuación de los sistemas públicos continuaron.

    A la fecha, la empresa aún afina algunos detalles sobre la vía para entregar finalmente la obra, indicó Pinzón. Entre los trabajos que se realizan están el trazado y señalización de la calle, la culminación de algunos tramos de la calzada cerca de la entrada del cementerio y la finalización del puente peatonal en Villa Zaíta.

    Aprueban traslado de partida por $9.6 millones al Metro para sistema de videovigilancia y rieles
    Intercambiador Modal de Villa Zaíta.

    También está pendiente la remoción de escombros en la vía y la limpieza de desagües frente a la barriada Brisas de las Cumbres.

    Por su parte, Eibar Ariel Caballero, director de finanzas del Metro, explicó que los recursos para los traslados provienen, principalmente, de los renglones para maquinaria y equipos.

    José González Pinilla

    Editor

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