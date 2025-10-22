Panamá, 22 de octubre del 2025

    Distrito de Arraiján

    Stefany Peñalba desestima el proceso de revocatoria en su contra: ‘Aquí hay alcaldesa para rato’

    Eliana Morales Gil
    La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. Tomada de IG

    La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, desestimó el proceso de revocatoria de mandato que busca su salida del cargo. Lejos de mostrarse preocupada, la jefa de uno de los distritos más poblado de Panamá Oeste lanzó un mensaje desafiante a sus detractores.

    “Los que están bravos son los que hace mucho tiempo estaban aprovechándose de nuestros recursos, sin pagar impuestos, robando, con la melantería y con la sinvergüenza”, aseguró en Telemetro.

    Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján. Tomada de instagram @stefanydayanpenalba

    El Tribunal Electoral (TE) abrió el proceso de recolección de firmas el pasado 17 de septiembre, lo que dio luz verde al solicitante Abdiel González Tejeira, excandidato a diputado del circuito 13-1, y a su equipo del Movimiento Revocatoria Arraiján, para recolectar 57,465 firmas en un plazo de 120 días. Esa cifra representa el 30 % del padrón electoral vigente en las elecciones de 2024.

    Pero Peñalba, quien llegó al puesto con la bandera de la libre postulación, asegura que la recolección de firmas “no le quita el sueño”.

    “Esa es como una inyección todos los días”, dijo entre risas. “Si no hubieran este tipo de reacciones es porque estuviéramos haciendo lo mismo, pero como estamos haciendo lo que le corresponde a la ciudadanía, estamos generando esas garantías, estamos haciendo justicia. Hay mucha gente que antes no era escuchada, ahora nosotros sabemos que esa es una de las cosas que pueden venir, y la ley lo permite. El Tribunal Electoral está haciendo su trabajo”, expresó.

    La alcaldesa también se describió como la principal víctima de violencia política dentro del distrito. “Yo he sido la número uno en ser víctima de violencia política”, argumentó.

    Y volvió a insistir: “Aquí hay alcaldesa para rato”.

    Hasta el pasado 20 de octubre, el grupo que promueve la revocatoria de Peñalba, había recolectado 2,458 firmas, el 4.28%. Así consta en un boletín del TE.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

