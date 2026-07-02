‘Aquí hay mano negra’: diputado Barboni pide investigar incendios en el Casco Antiguo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una de las zonas más turísticas de la ciudad de Panamá, el histórico Casco Antiguo, ubicado en el corregimiento de San Felipe, ha sido escenario de tres incendios en menos de una semana (cuatro días). Los siniestros han dejado, según la información disponible, a 120 personas sin hogar, quienes permanecen alojadas en espacios habilitados por el Gobierno mientras esperan una solución.

El primer incendio se produjo el domingo 28 de junio en calle 13 este (calle de Selina), hubo otro el martes 30, en calle Veraguas, Santa Ana, y el de anoche en la avenida Eloy Alfaro, sector del Terraplén.

En medio de esta situación, el diputado de la coalición Vamos José Pérez Barboni solicitó —durante el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional— al Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá profundizar las investigaciones sobre lo ocurrido.

“Se ha atribuido a fallas en el sistema eléctrico, a que está deteriorado, a que los edificios son viejos, pero una coincidencia como esta no existe”, manifestó el diputado del circuito 8-3, que comprende los corregimientos de El Chorrillo, Curundú, Calidonia, Santa Ana y San Felipe, además de Ancón, Betania, Bella Vista y Pueblo Nuevo.

“Aquí hay mano negra y tiene que esclarecerse lo ocurrido”, señaló. Además, solicitó a las autoridades realizar monitoreos e inspecciones a los edificios que presentan un avanzado deterioro debido a su antigüedad y a una posible falta de mantenimiento. “Gracias a Dios hoy no estamos llorando víctimas”, añadió.

Por su parte, la también diputada del circuito 8-3, Walkiria Chandler, pidió esclarecer cuál será el futuro de las 120 personas damnificadas y cuestionó “el grado de responsabilidad de las autoridades para que estos inmuebles hayan estado sin mantenimiento y sin rutas de evacuación al momento de darse los siniestros”.

La diputada también advirtió sobre lo que describió como un proceso de transformación urbana que, según afirmó, estaría desplazando a residentes históricos de estas comunidades. “Donde antes había barracas, luego del incendio tenemos bares, tenemos discotecas y personas de un perfil de mayor poder adquisitivo, dejando a nuestras comunidades desplazadas, sin hogar y con el trauma de haber sobrevivido a un incendio”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a prestar atención a lo que ocurre en el área. “Yo no quisiera pensar que están gentrificando a nuestras personas de menor ingreso”, expresó.

El comandante primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, Ricardo de León, confirmó que el origen del último incendio, ocurrido la noche del miércoles 1 de julio, aún no ha sido determinado. Explicó que para controlar las llamas fue necesaria la movilización de unas 120 unidades de emergencia, el apoyo de siete estaciones de bomberos y dos carros cisterna del Idaan debido a que había baja presión de agua en el área.

El Comandante Primer Jefe de la Zona Regional de Panamá del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Teniente Coronel Ricardo De León, informó que el incendio en Santa Ana fue atendido por unas 7 estaciones con apoyo de múltiples instituciones, tras una llamada de emergencia a las 7:58… pic.twitter.com/vEtlf0ySCE — La Prensa Panamá (@prensacom) July 2, 2026

Las declaraciones del jefe de los bomberos coinciden con los cuestionamientos planteados por Pérez Barboni, quien aseguró que estos incendios han dejado en evidencia “las falencias que tiene nuestro Cuerpo de Bomberos para atender las diferentes situaciones por falta de recursos, por falta de equipo y por falta de personal que pueda responder a la cantidad de emergencias”.

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