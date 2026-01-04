Arellano presenta informe del primer año al frente del Tribunal Electoral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A un año de asumir la presidencia del Tribunal Electoral (TE), el magistrado Narciso Arellano Moreno presentó un informe de gestión en el que destacó como ejes principales, el impulso a las reformas electorales y el fortalecimiento de la presencia internacional de la institución.

Arellano, nombrado por el presidente José Raúl Mulino, tomó posesión el 2 de enero de 2025 y ese mismo día el pleno del TE lo eligió como magistrado presidente. Sus colegas Luis Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake, completaron las vicepresidencias.

Además, el pleno lo designó presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), instancia encargada de consensuar propuestas de cambios al Código Electoral junto a partidos políticos y sectores de la sociedad civil.

Comisión Nacional de Reformas Electorales. Foto cortesía/Tribunal Electoral

De acuerdo con una nota de prensa de prensa del TE, durante 2025, Arellano presidió 41 sesiones del pleno y 27 de las 29 reuniones de la CNRE. Esta comisión cumple un rol clave en el sistema electoral panameño, ya que sus recomendaciones suelen convertirse en proyectos de ley que luego analiza la Asamblea Nacional, conforme a lo establecido en el Código Electoral.

Entre los temas recurrentes que aborda la CNRE figuran el financiamiento político, la equidad en la competencia electoral, la propaganda y el uso de tecnología en los procesos electorales, todos vinculados al derecho constitucional a elegir y ser elegido.

En paralelo al trabajo normativo, el informe resalta la proyección internacional de la entidad. Durante el año, Arellano participó como observador electoral en procesos en Ecuador y Honduras, entre otros países, en representación de organismos regionales.

Ese recorrido culminó en noviembre de 2025, cuando fue juramentado como presidente de la Red Mundial de Justicia Electoral, una red que agrupa tribunales y organismos electorales de distintos países.

En el plano interno, el informe menciona actividades de educación cívica y espacios de discusión sobre los desafíos tecnológicos para la democracia. En abril del año pasado, por ejemplo, se inauguró la Semana de la Educación Cívica Electoral, en coordinación con el Ministerio de Educación.

También se incluyen iniciativas orientadas a la participación juvenil, como el proyecto Debate Z, desarrollado mediante un convenio entre el Tribunal Electoral y un grupo mediático, con el objetivo de incentivar el interés de los jóvenes en el debate político y electoral.

El documento da cuenta, además, de reuniones con el Consejo Nacional de los Partidos Políticos, un órgano consultivo reconocido por la normativa electoral, que funciona como canal de diálogo entre el Tribunal y las organizaciones partidarias.

Para 2026, el TE manejará un presupuesto de $112.6 millones.