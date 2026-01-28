Arévalo se suma a la lista de mandatarios que participarán en cumbre económica en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, arribó la noche de este martes 27 de enero a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Arévalo se suma a la lista de mandatarios de la región que estarán presentes en la inauguración de la cumbre económica en la capital panameña.

Arévalo fue recibido a su llegada por el canciller de la República, Javier Martínez Acha.

El evento se desarrollará los días 28 y 29 de enero en la ciudad de Panamá y reunirá a jefes de Estado, ministros, expresidentes, empresarios y líderes globales de la región.

El foro también contará con la asistencia de representantes de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

El Foro Económico Internacional es organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en coordinación con el Gobierno panameño.