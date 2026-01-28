Panamá, 28 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Cumbre económica

    Arévalo se suma a la lista de mandatarios que participarán en cumbre económica en Panamá

    Henry Cárdenas P.
    Arévalo se suma a la lista de mandatarios que participarán en cumbre económica en Panamá
    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, fue recibido por el canciller panameño, Javier Martínez Acha. Cortesía

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, arribó la noche de este martes 27 de enero a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

    +info

    Noboa y Kast ya están en Panamá para el Foro de la CAFRigoberta Menchú, premio Nobel de Paz, propone una revolución de la conciencia para América LatinaLula da Silva llega a Panamá para el Foro Económico Internacional de la CAF

    Arévalo se suma a la lista de mandatarios de la región que estarán presentes en la inauguración de la cumbre económica en la capital panameña.

    Arévalo fue recibido a su llegada por el canciller de la República, Javier Martínez Acha.

    El evento se desarrollará los días 28 y 29 de enero en la ciudad de Panamá y reunirá a jefes de Estado, ministros, expresidentes, empresarios y líderes globales de la región.

    El foro también contará con la asistencia de representantes de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

    El Foro Económico Internacional es organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en coordinación con el Gobierno panameño.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Leer más