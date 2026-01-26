Arranca la organización de las elecciones 2029 con primera reunión del PLAGEL

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La organización de las elecciones generales de 2029 comenzó a tomar forma este lunes 26 de enero de 2026, con la primera reunión de coordinación del Plan General de Elecciones (PLAGEL) en el Tribunal Electoral (TE), en la que participaron responsables de una de las comisiones clave del proceso.

Durante el encuentro, el magistrado Luis Guerra, director del PLAGEL, destacó la importancia de la planificación a tiempo, la unidad y el trabajo en equipo como “ejes para enfrentar el desafío de organizar los comicios” previstos para mayo de 2029.

La reunión fue el primer acercamiento formal con los encargados de las 30 comisiones de trabajo que tendrán a su cargo la estructura y ejecución del proceso electoral a nivel nacional, destacó el TE en un comunicado.

En esta fase preparatoria, el TE ya puso en marcha el trabajo de ocho comisiones, con el objetivo de adelantar la planificación técnica y operativa y evitar improvisaciones en las distintas etapas del calendario electoral.

La organización del torneo electoral 2029 contempla la participación de 30 comisiones y dos subcomisiones, que trabajarán de manera coordinada con las 15 direcciones regionales del TE en todo el país.

Reunión del PLAGEL este 26 de enero de 2026. El magistrado Luis Guerra (centro) dirigió la reunión. Cortesía/Tribunal Electoral

Este equipo es dirigido por el Pleno del TE y coordinado por el magistrado Guerra Morales, con el apoyo de los directores nacionales, la coordinadora del PLAGEL, Érika Ortiz, y los responsables de Organización Electoral.

El inicio formal del Plan General de Elecciones está programado para el 2 de junio de 2027. De acuerdo al TE, el programa tiene el compromiso de garantizar un proceso transparente y equitativo, que respete el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.