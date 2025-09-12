Arranca proceso en el PRD: se disputan vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) abrió el periodo de postulaciones para la elección de cinco miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el cual será de solo tres días.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Elecciones del partido, las postulaciones se recibirán del 30 de septiembre al 2 de octubre próximo. Durante ese tiempo, los interesados deberán presentar su documentación.

El periodo de impugnaciones a dichas postulaciones será del 8 al 10 de octubre. En tanto, la propaganda política para los candidatos al CEN se permitirá del 15 al 20 de noviembre.

El Directorio Nacional, integrado por poco más de 300 miembros, será el encargado de escoger a los reemplazos tras la renuncia de cinco integrantes del CEN.

Los cargos a elegir son: primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario.

Algunas figuras ya han manifestado sus aspiraciones, como el exdiputado Pedro Miguel González, quien anunció su postulación para la secretaría general.

En las elecciones generales de 2024, el PRD enfrentó una dura derrota electoral. Su candidato presidencial, José Gabriel Carrizo, quedó en sexto lugar con 5.9% de los votos (José Raúl Mulino ganó la presidencia con 34.2%.).

Luego de ese descalabro renunciaron Crispiano Adames, primer vicepresidente; Rogelio Paredes, segundo vicepresidente; Rubén De León, secretario general; Doris Zapata, primera subsecretaria, y Edgar Zurdo, sexto subsecretario.

No renunciaron Benicio Robinson, actual presidente del PRD; Carlos Pérez Herrera, segundo subsecretario; Raúl Pineda, tercer subsecretario; Ricardo Torres, cuarto subsecretario, y Julio Mendoza, quinto subsecretario.