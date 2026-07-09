Arrecifes: Ministerio de Ambiente pasa de no objetar la reforma a respaldar el veto presidencial

El documento, firmado por el presidente José Raúl Mulino, explica que el veto se sustentó en un análisis técnico en el que participó el Ministerio de Ambiente.

La participación del Ministerio de Ambiente en el análisis del veto evidencia un cambio de postura frente al Proyecto de Ley 571, impulsado por el diputado Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Aunque durante la discusión de la iniciativa en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional la entidad no presentó objeciones, posteriormente respaldó el análisis técnico que llevó al presidente José Raúl Mulino a vetar la propuesta, al considerar que debilitaba la protección de los arrecifes de coral y los pastos marinos.

Ese giro quedó plasmado en la nota de objeción enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. El documento explica que el veto se fundamentó en un análisis en el que participaron varias instituciones técnicas, entre ellas el propio Ministerio de Ambiente, cuyas observaciones sirvieron de base para sustentar el rechazo del proyecto.

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Las referencias

La primera referencia al Ministerio de Ambiente en el documento lo ubica como una de las entidades que formuló observaciones sobre la conveniencia y la constitucionalidad de la reforma. Esa participación contrasta con la ausencia de objeciones durante el trámite legislativo y evidencia un cambio de criterio institucional, ahora alineado con la posición del Ejecutivo de que la iniciativa representaba riesgos para la conservación de ecosistemas marinos sensibles.

Más adelante, la nota del Ejecutivo explica que uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la intención de trasladar al Ministerio de Ambiente la facultad de autorizar actividades que actualmente están prohibidas en los ecosistemas de pastos marinos.

Las costas panameñas son ricas en arrecifes coralinos. / Getty Images

Según el análisis presidencial, la reforma sustituía una prohibición expresa por un sistema de autorizaciones administrativas, lo que permitiría que la entidad decidiera, caso por caso, sobre construcciones o intervenciones con potencial impacto ambiental.

Otras observaciones

El documento también advierte que el proyecto no establecía criterios legales claros para que el Ministerio ejerciera esa nueva potestad. De acuerdo con el Ejecutivo, la ausencia de parámetros, requisitos y estándares mínimos otorgaría a la institución un amplio margen de discrecionalidad, lo que podría derivar en decisiones inconsistentes y debilitar la seguridad jurídica en materia ambiental.

Las observaciones relacionadas con el Ministerio de Ambiente aparecen de manera reiterada a lo largo de la nota de objeción, firmada por Mulino. En total, la entidad es mencionada en cinco ocasiones, siempre vinculada a los argumentos técnicos que respaldan la decisión presidencial.

Esa participación refuerza la percepción de que la institución rectificó la posición que había mantenido durante el debate legislativo.

Con base en esos argumentos, el presidente Mulino concluyó que el Proyecto de Ley 571 no fortalecía la protección de los ecosistemas marinos, sino que introducía un esquema más flexible que dejaba aspectos esenciales de la regulación sujetos a futuras decisiones administrativas. Para el Ejecutivo, ese cambio resultaba regresivo y contrario a los principios constitucionales de protección del ambiente, por lo que optó por vetar la iniciativa.