Asamblea abre proceso para elegir a nuevo magistrado que reemplazará a Alfredo Juncá en el TE

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 30 de marzo la apertura del proceso para elegir al nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE), en reemplazo de Alfredo Juncá, cuyo período vence a finales de 2026.

La resolución que establece el procedimiento para la escogencia del nuevo magistrado y su suplente fue aprobada por el pleno legislativo con 32 votos a favor y 22 en contra. Ahora, la Secretaría General deberá publicar la convocatoria durante dos días hábiles.

Las personas interesadas deberán presentar su documentación ante la Secretaría General en un término de cinco días, una vez culmine el período de convocatoria, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Los aspirantes deberán indicar si postulan al cargo de magistrado principal o suplente.

Juncá, exmiembro del Partido Panameñista y exfuncionario de la Asamblea Nacional hasta septiembre de 2016, fue electo el 3 de enero de 2017 como magistrado de TE en reemplazo de Erasmo Pinilla, a quien se le venció su periodo de 10 años en diciembre.

En su momento, Juncá recibió 40 votos de diputados de las bancadas del oficialista Panameñista y del opositor Cambio Democrático (CD). Juncá necesitaba 36 votos para ganar. En tanto, Gilberto Estrada fue electo entonces magistrado suplente del TE, con 36 votos.

A la Asamblea Nacional le corresponde, por mandato constitucional, nombrar a uno de los tres magistrados que conforman el Tribunal Electoral; el Órgano Ejecutivo designa a otro y el Órgano Judicial al tercero.

Durante la discusión de la resolución, la diputada de Vamos, Janine Prado, manifestó su oposición. Señaló que no entiende la premura del proceso, cuando aún faltan varios meses para que Alfredo Juncá concluya su período.

“¿Por qué nos adelantamos al tiempo? ¿Cuál es el interés, el apuro?”, se preguntó la diputada.

Además, indicó que actualmente el Legislativo se encuentra en el proceso de elegir al nuevo defensor del pueblo.