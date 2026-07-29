Asamblea aprueba $1.2 millones para viáticos de 31 diplomáticos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En medio de cuestionamientos sobre los salarios y beneficios que reciben algunos funcionarios del servicio exterior, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este martes 28 de julio un traslado de partida por $1.2 millones solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para cubrir viáticos contingentes de 31 diplomáticos.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, explicó ante los diputados que el dinero corresponde a un hueco presupuestario que se generó luego de que la partida de servicios personales solicitada por Cancillería fuera reducida durante la aprobación del presupuesto de 2026.

Según Guevara Mann, el Ministerio de Relaciones Exteriores había solicitado $33 millones para ese renglón, pero recibió solo $20.6 millones. De esa diferencia, $1.28 millones corresponden a los viáticos contingentes de julio y agosto de este año.

El funcionario aclaró que, pese a su denominación, los llamados “viáticos contingentes” no corresponden a emergencias o gastos imprevistos. Se trata de una partida destinada a atender “fluctuaciones en el costo de vida” y otras circunstancias relacionadas con los países donde están destinados los funcionarios, sobre todo en Europa y Asia.

La explicación Guevara Mann generó cuestionamientos entre los diputados de Vamos, Yamireliz Chon y Luis Duke, quienes pidieron detalles sobre los funcionarios que recibirán los pagos y, principalmente, sobre el rendimiento que están generando para el país las misiones diplomáticas.

Guevara Mann informó que los viáticos ya fueron cubiertos con recursos propios para 308 de los 339 funcionarios del servicio exterior. Los 31 que quedaron pendientes están destinados a misiones diplomáticas y consulares en países como India, Bélgica, Arabia Saudita, Perú, Suiza, Jamaica, Chile, Israel, Brasil, Reino Unido, España, Francia, Qatar, Estados Unidos, Argentina, Turquía, Uruguay, China, Costa Rica, Países Bajos, Alemania e Italia, entre otros.

Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. LP/Elysée Fernández

De acuerdo con lo que explicó, entre los beneficiarios hay embajadores, representantes permanentes, delegados permanentes, agregados y cónsules. Guevara Mann indicó, además, que solo uno de los 31 funcionarios pendientes es de carrera diplomática.

¿Y el rendimiento de las embajadas?

El diputado Luis Duke enfocó parte de sus cuestionamientos en la efectividad del servicio exterior. Además, planteó que el gasto debió ser contemplado desde la elaboración del presupuesto, debido a que se trata de una obligación previsible.

Duke preguntó qué beneficios concretos están generando para Panamá las embajadas a las que se les asignarán estos viáticos, particularmente en materia de inversión extranjera, promoción comercial y generación de empleo.

“¿Qué están aportando al país?”, preguntó el diputado.

Puso como ejemplo el caso del embajador en Qatar, al que atribuyó ingresos mensuales superiores a $26 mil, y preguntó si, además de ese salario, el Estado cubre gastos como vivienda, alimentación, vehículo u otros beneficios.

“Estamos por años, por décadas, utilizando el servicio exterior simplemente para lo que usted dijo: presencia y dimensión política en esos países. Ya, es importante, pero ¿qué más?”, cuestionó Duke.

Diputado de la Coalición Vamos, Luis Duke. LP / Alexander Arosemena

Ante las preguntas, Guevara Mann reconoció que no tenía en ese momento la información para establecer una relación directa y se comprometió a realizar la evaluación correspondiente.

Sin embargo, defendió el papel de las misiones diplomáticas. Sostuvo que su función no puede medirse únicamente por resultados económicos.

Como ejemplo, mencionó las gestiones realizadas por Panamá para conseguir que otros países se adhieran al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal. Según dijo, la adhesión de Suiza y los anuncios de otros países son resultado de la labor de las misiones diplomáticas panameñas.

Guevara Mann sostuvo que las embajadas cumplen también una función política y diplomática, además de promover el comercio y las inversiones, y que su trabajo contribuye a mejorar la imagen y reputación del país.

Defiende los viáticos

Después de la sesión, el viceministro insistió en que los viáticos contingentes no son exclusivos de los embajadores, sino que corresponden a todos los funcionarios del servicio exterior.

Explicó que se trata de un complemento de los emolumentos destinado a garantizar que los funcionarios puedan mantener un nivel de vida adecuado en los países donde están asignados.

“Son 339 funcionarios en el Servicio Exterior que reciben los viáticos contingentes y hacía falta cubrir las necesidades de 31 de ellos”, reiteró.

El debate ocurrió además en medio de las críticas de algunos nombramientos diplomáticos por vínculos familiares con figuras del poder.

Entre los casos señalados está José Javier Mulino Quintero, hermano del presidente José Raúl Mulino, quien es embajador de Panamá en Portugal; y Ramón Martínez-Acha, sobrino del canciller Javier Martínez-Acha , quien es Cónsul de Panamá en Shanghái, China.