Asamblea aprueba $13.4 millones al Minseg para la compra de helicópteros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión de Presupuesto aprobó $13.4 millones al Minseg para la compra de seis aeronaves y una escuela de pilotos. Conoce el costo de cada uno y el origen de los fondos.

La fuerza de seguridad pública de Panamá reforzará su flota aérea. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un crédito extraordinario de $13,454,329 al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) para la compra de seis nuevas aeronaves.

Se trata de dos helicópteros Robinson R-44 Cadet, a un costo de $1,409,627; dos Diamond DA40 NG, que cuestan $1,483,234, y dos Bell 407 GXI, por los que se pagará $9,803,800.

El resto del dinero se invertirá en el diseño y construcción de una escuela de entrenamiento aéreo ($568,786), en la que se pretende formar a 15 pilotos al año, y en la compra de equipo ($188,883), según consta en documentos del Minseg a los que tuvo acceso este medio.

Flota aérea que comprará el Minseg. LP/Rey Pérez

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

El director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández, miembros de su equipo de trabajo, y el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, explicaron a los diputados el propósito de la compra.

Icaza argumentó que el equipo lo usará el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) para ayuda humanitaria, desarrollo social y seguridad nacional, entre otros.

Autoridades del Ministerio de Seguridad. Foto: Cortesía Asamblea Nacional.

Los fondos, explicó, saldrán del fondo de indemnización del Minseg producto del accidente aéreo del helicóptero AN-141, ocurrido en Veraguas en septiembre de 2023, en el que murieron tres tripulantes.

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Todo ocurrió durante la noche del jueves 14 de mayo. Fue una jornada larga en la que comisionados y otros diputados que no forman parte de la Comisión de Presupuesto cuestionaron, aplaudieron y avalaron. El primero en preguntar fue el diputado Carlos Saldaña, del circuito 4-1, Chiriquí.

Saldaña, piloto de profesión, puso su mirada en el valor de los helicópteros Robinson. Afirmó que había investigado el costo de estos equipos y cada uno tiene un valor de entre $500,000 y $525,000, pero el Minseg pagará $1,409,627 por los dos. Entonces preguntó a qué se debe la diferencia de aproximadamente $400,000.

Roberto Armijo, comisionado e inspector general del Senan. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

Roberto Armijo, comisionado e inspector general del Senan, explicó que la decisión fue producto de una mesa de trabajo con personal del comando aéreo, donde se determinó que estas eran las aeronaves más adecuadas para las misiones, hecho respaldado por un estudio comparativo de equipos de instrucción.

La compra, dijo, también incluye la capacitación de los pilotos, dos instructores y al menos ocho técnicos.

Las aeronaves podrían estar en diciembre de 2026 o en enero de 2027, según explicó el viceministro Icaza.

El diputado Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), preguntó cómo es posible que se esté gastando “tanta plata” en helicópteros pero la tropa no tiene botas. “La tropa está desmotivada. No quieren salir, no hay uniforme, no hay botas, no se les paga nada”, añadió.

Mientras que Jhonathan Vega, de la bancada Vamos, dijo que están “utilizando la plata del pueblo panameño como les venga en gana”.

El presidente de la comisión, Eduardo Vásquez, del partido Cambio Democrático, intervino varias veces para apaciguar para apaciguar los ánimos y encauzar el debate hacia los puntos técnicos de la solicitud.

Eduardo Vásquez, presidente de la Comisión de Presupuesto. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

Después de horas de debate, la petición de las autoridades de seguridad fue aprobada con nueve votos a favor. También se avalaron otros fondos millonarios para el pago de vacaciones a policías, la construcción de un cuartel en Curundú, entre otros, la nueva sede del Servicio Nacional de Migración, entre otros.

En total, se aprobaron $25.4 millones.

De aeronaves y aviones de guerra

En noviembre de 2025, el Consejo de Gabinete autorizó al Minseg la compra de un helicóptero modelo AW169 a la empresa AgustaWestland Philadelphia Corporation por $10.1 millones.

Ese mismo mes, también se anunció la adquisición de cuatro aviones de combate Super Tucano por $76.3 millones.

Mientras que en mayo de 2024, el gobierno de Estados Unidos donó al Senan ocho helicópteros UH-1ST.