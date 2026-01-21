Asamblea aprueba en tercer debate proyecto de ley que busca garantizar atención médica las 24 horas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate con 54 votos a favor y dos abstenciones, el proyecto de ley 19, que establece la implementación de horarios extendidos en los centros de salud públicos del país, una iniciativa conocida como servicios de salud 24/7.

Durante el debate, el proponente del proyecto, el diputado Betserai Richards, del circuito 8-6 y miembro de la bancada Seguimos, agradeció el respaldo de diputados de distintas bancadas y aseguró que la iniciativa busca “hacer justicia social” con las personas más vulnerables que dependen del sistema público de salud.

El diputado rechazó los argumentos sobre la supuesta falta de recursos y recordó que el Ministerio de Salud manejará un presupuesto de $3,400 millones en 2026, por lo que consideró contradictorio afirmar que no existe financiamiento para ampliar algunas horas de atención. “La plata está, pero por temas burocráticos no se garantiza el pago”, afirmó.

Destacó además que, gracias a aportes de diversas bancadas, el proyecto incluye disposiciones para garantizar el pago oportuno al personal de salud, evitando atrasos prolongados en el reconocimiento de horas extras a médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo. Subrayó que “al que trabaja, se le tiene que pagar completo y a tiempo”.

Richards también se refirió a las preocupaciones sobre la seguridad del personal que laborará en horarios nocturnos, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo. En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio de Seguridad para que acompañe al Ministerio de Salud, recordando que dicho ministerio ha recibido los recursos solicitados para reforzar la vigilancia, adquirir equipos y contratar más unidades policiales.

El diputado comparó el presupuesto del Minsa con el de otros países de la región, como El Salvador, y cuestionó que, pese a contar con mayores recursos, persistan quejas por cierres anticipados o incumplimiento de horarios en centros de salud.

Durante la sesión, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, respaldó el espíritu del proyecto y señaló que se trata de una iniciativa que debe unir a la Asamblea sin banderías políticas, al permitir que los barrios cuenten con atención médica las 24 horas. No obstante, expresó preocupación por los retos presupuestarios y por la necesidad de garantizar personal suficiente y seguridad, especialmente en zonas como Colón.

Por su parte, el diputado del partido oficialista, Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho anunció su abstención, al considerar que, aunque el proyecto fue mejorado respecto a su versión original, aún contiene elementos que no le permiten respaldarlo plenamente.

Argumentó que no se puede imponer por ley una obligatoriedad que, a su juicio, ya se cumple en gran parte del país y que el Ejecutivo no requiere una norma adicional para garantizar la atención en salud.

El debate incluyó llamados al orden por parte de la presidencia del pleno, a fin de que las intervenciones se limitaran a la conveniencia e inconveniencia del proyecto, conforme al reglamento interno de la Asamblea Nacional.