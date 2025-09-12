Estas son las preguntas que el ministro de Salud deberá responder por denuncias en el hospital Nicolás A. Solano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional citó al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para que comparezca ante la comisión el próximo miércoles 17 de septiembre de 2025, a las 9:30 a.m., con el fin de responder un cuestionario sobre la situación del Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, los servicios de salud y la cobertura a nivel nacional.

La citación fue aprobada durante la reunión del pasado jueves 28 de agosto por los comisionados, quienes elaboraron un cuestionario de 18 preguntas que el titular de Salud deberá responder.

Estas interrogantes están relacionadas con denuncias de presuntas malas praxis y la calidad de la atención en el Hospital Nicolás A. Solano, hechos que han salido a la luz pública en los últimos meses.

Según información del Ministerio de Salud (Minsa), de las cuatro denuncias registradas por deficiencias en la atención médica en el Hospital Nicolás A. Solano, dos ya se encuentran en instancias judiciales para determinar si hubo mala praxis. Se trata de la muerte de una madre y sus dos bebés, así como del fallecimiento de un hombre en la sala de espera de urgencias de este nosocomio.

Los otros dos casos permanecen en investigación administrativa en el Minsa: un joven que sufrió quemaduras durante la limpieza de una herida abdominal y la muerte de un niño de cinco meses.

El ministro de Salud deberá responder el siguiente temario, que abarca temas de infraestructura, recursos humanos, distribución de personal, servicios de salud, cobertura, promoción de la salud, finanzas y administración:

Medidas del Minsa para el mejoramiento, reparación y acondicionamiento del Hospital Nicolás A. Solano.

Razones por las que algunas salas, como oncología, carecen de personal y equipo.

Explicación sobre la ausencia de servicio de neonatología en el hospital y en qué consiste el “protocolo nacional” que obliga a trasladar pacientes a otras instituciones.

Número de investigaciones administrativas y del Ministerio Público en los últimos 10 años relacionadas con praxis médica a nivel nacional y en Panamá Oeste.

Cantidad de médicos especialistas clínicos a nivel nacional y su distribución, incluyendo los que laboran en el Hospital Nicolás A. Solano.

Número de jóvenes que se gradúan de medicina versus los que logran una plaza laboral.

Plazas de internado abiertas y contrataciones realizadas en 2023, 2024 y 2025.

Plazas abiertas para especialidades clínicas por provincia en 2023, 2024 y 2025, incluyendo las especialidades ofertadas.

Presupuesto destinado a la creación de nuevas posiciones para médicos especialistas.

Planificación a corto, mediano y largo plazo para la apertura de plazas y capacitación de médicos generales, así como la fecha de próxima apertura de plazas para médicos internos.

Mecanismos de supervisión del cumplimiento de horarios de médicos generales y especialistas, y garantías para una atención oportuna y de calidad.

Planificación nacional del Minsa para atender las necesidades de salud en todas las provincias.

Plan a corto, mediano y largo plazo para fortalecer la atención de salud mental y emocional de la población.

Justificación de los costos de servicios e insumos, como el precio del oxígeno en Panamá Oeste en comparación con otros hospitales.

Campañas de prevención realizadas en el último año, presupuesto utilizado y resultados obtenidos.

Atrasos en el pago de horas extras al personal médico en Panamá Oeste.

Entidades o mecanismos que fiscalizan la compra de insumos y servicios en las regionales de salud.

Presupuesto anual destinado a la limpieza hospitalaria y justificación de las condiciones actuales de los hospitales (infraestructura, alimentación, dotación de personal).

Investigaciones lideradas por el Minsa sobre la calidad del agua, carne, vegetales, frutas y semillas; resultados y si estos datos son públicos.