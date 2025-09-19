Asamblea de la ONU y foro ‘Panamá Day’: esta es la agenda de Mulino en Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este domingo 21 de septiembre a Nueva York, Estados Unidos, donde participará en el Debate General del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que reúne a representantes de los 193 Estados miembros.

La sesión de este año, bajo el lema “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, será presidida por la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock.

La agenda de Mulino en la ONU incluye su discurso en el Debate General, una reunión bilateral con el secretario general António Guterres y su participación en una sesión del Consejo de Seguridad por invitación del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung. Entre los temas centrales estarán el papel de Panamá en este organismo, el multilateralismo y la neutralidad del Canal de Panamá.

Fuera del marco de Naciones Unidas, el mandatario encabezará el “Panamá Day”, un evento organizado en Nueva York por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover a Panamá como destino de inversión.

En este foro se presentarán los grandes proyectos de infraestructura pública en desarrollo, los planes del Canal, así como las ventajas comerciales y la estabilidad económica del país. El encuentro cuenta con el respaldo del Foro Concordia, un grupo internacional que fomenta la cooperación y la innovación.

La agenda del presidente también incluye su participación en el Consejo de las Américas (Council of the Americas - COA) y reuniones bilaterales con la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Además, recibirá la invitación oficial para que Panamá asista al próximo Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, de manos de Marisol Argueta, directora para América Latina del WEF.

En este viaje de trabajo, el mandatario estará acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; y los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Juan Carlos Navarro (Ambiente) y Fernando Boyd (Salud).

Luego de la agenda oficial, el presidente Mulino se someterá a una operación en el hombro según reveló él mismo en el conversatorio semanal con los medios el jueves 18 de septiembre.

“Será una operación ambulatoria en el Hospital de Cirugías Especiales en Nueva York y me repondré en mi hotel. Lo pago yo, por supuesto, dijo Mulino, quien confirmó que regresará a Panamá el domingo 28.

“Necesito esa solución de aquí [señaló el hombro]. No sé por qué me va; no sé si es brujería, o qué, pero me tiene jodido, me tiene jodido”, afirmó el mandatario.