Asamblea define hoy el control de comisiones permanentes en medio de pugna entre bloques

El pulso por el control de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional entra en su fase decisiva este lunes 4 de agosto, a más de un mes de haberse instalado el segundo periodo de sesiones ordinarias, el pasado 1 de julio.

El proceso ha desatado una batalla entre el bloque opositor y el oficialismo, acusándose mutuamente de retener dicha conformación.

Para el diputado Betserai Richards, de la bancada Seguimos, el retraso responde a intentos por frenar el avance de una nueva correlación legislativa que busca impulsar reformas de transparencia, proyectos sociales y un control más riguroso sobre el manejo del Estado.

“Tenemos los votos para presidir y tener mayoría en comisiones clave como Gobierno, Credenciales y Presupuesto. Queremos que estas dejen de ser un freno para proyectos urgentes como Salud 24/7 o reformas al IVM”, aseguró.

Richards enfatizó que el reconocimiento jurídico de Seguimos —tras la no admisión de una demanda en la Corte Suprema— refuerza la legitimidad de su participación en las comisiones. “La bancada fue legalmente constituida. Nuestra presencia le resta espacios al viejo sistema, y eso ha generado incomodidad”, afirmó.

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), rebatió la postura del bloque opositor y acusó a la coalición Vamos y sus aliados de querer acaparar comisiones más allá de lo que les corresponde por ley.

“En el periodo pasado Vamos tenía 20 diputados y solo dos puestos en ciertas comisiones. Ahora con 18 no pueden querer cinco. Eso no es proporcionalidad, eso es gula”, dijo Camacho, insistiendo en que el reglamento interno —específicamente los artículos 42, 44 y 45— establece que la elección de las directivas de las comisiones debe darse “entre los miembros de cada comisión”, no desde el pleno ni por pactos externos.

Camacho advirtió que parte del tranque se originó por promesas internas del bloque opositor de entregarle hasta ocho presidencias de comisiones a Vamos, algo que según él no respeta ni la historia legislativa ni los criterios de proporcionalidad.

“No puedes decir que tienes mayoría para gobernar si en un mes solo has aprobado dos de los 34 proyectos listos para segundo debate desde el 2 de julio. Si tenían los votos, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque lo único que les ha importado es saciar su apetito de poder”, afirmó el diputado.

Ambos diputados coincidieron en su entrevista a Telemetro Reporta en que hoy se definirá el futuro inmediato de la Asamblea, pero discrepan en el mecanismo y las intenciones detrás de cada jugada.

Mientras el diputado Richards confía en que el bloque opositor cuenta con una fórmula coordinada y sólida para tomar el control de varias comisiones importantes, Camacho sostiene que los votos no pueden usarse para forzar una “sobre-representación” que iría en contra del reglamento.

Las comisiones de Gobierno, Presupuesto y Credenciales son consideradas estratégicas. En ellas se debaten reformas estructurales, se revisan designaciones de magistrados y se controla el presupuesto del Estado.

“Lo que está en juego no es solo quién preside, sino quién define qué leyes se discuten. En el periodo pasado, proyectos como el de reforma a las notarías o Salud fueron engavetados por falta de voluntad política”, aseguró Richards.

Desde el oficialismo, Camacho advirtió que el verdadero problema no es la distribución, sino las aspiraciones desmedidas. “En lugar de trabajar, están obsesionados con cargos. Así no avanza el país”, expresó.

En horas de la mañana está convocada una reunión de jefes de bancada. Si logran consensos, la votación en el pleno podría limitarse a una o dos comisiones. Si no hay acuerdo, se abrirá un proceso de votación secreta, donde cada diputado podrá emitir su preferencia y el resultado podría alterar significativamente la configuración del poder legislativo.