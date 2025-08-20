Asamblea descarta iniciativas sobre el día de la cutarra, sombrero ocueño y festival acuático

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Fueron cinco los proyectos de ley que rechazó este 20 de agosto la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

Se trata de las siguientes iniciativas:

Que resalta los valores de la Etnia India.

Que crea el Festival Nacional del Sombrero Blanco Ocueño.

Que declara el Día Nacional de la Cutarras.

Que declara el Día de la Constitución.

Que declara oficialmente el Festival Acuático a orillas del río Santa María.

Para el presidente de la Asamblea, el diputado independiente Jorge Bloise, se trata de propuestas que en la actualidad no son prioridad para el país.

“Estamos priorizando la agenda de la comisión enfocada en las leyes que impacten”, comentó.

¿Quiénes presentaron estos proyectos?

Las cinco propuestas fueron presentadas a través de la oficina de Participación Ciudadana.

La de la Etnia India fue impulsada por el ciudadano Peter Chatlani Chandiramani.

Proponía que se declarara el 2 de octubre de cada año como Día Cívico y de Conmemoración de la Etnia India, y que se celebrara en todo el país.

El objetivo: resaltar los valores y aportes de esta comunidad a la cultura y al desarrollo del país. El documento fue presentado en mayo de 2025.

En tanto, el ciudadano Luis Mencomo propuso la creación del Festival Nacional del Sombrero Blanco Ocueño y su respectivo patronato. Lo presentó en julio pasado.

El sombrero, sustentó, representa a cada región y su identidad, formando parte del atuendo típico nacional.

“Es una artesanía que está arraigada en cada campesino y permanece como huella indeleble de nuestra tradición y costumbre. Por ello y más, queremos rescatar y dar a conocer las raíces de nuestra cultura panameña y enaltecer la sombrerería con esta propuesta ciudadana”, destacó en su momento.

La iniciativa que buscaba declarar el 26 de octubre como Día Nacional de la Cutarras fue presentada por el ciudadano Mártir Polanco en mayo pasado.

Según Polanco, el objetivo era “lograr que se vuelva a apreciar este arte, de modo que los artesanos se sientan valorados y los jóvenes deseen aprenderlo”.

Explicó que en la actualidad la cutarra se elabora de forma totalmente artesanal, sin pasar por procesos industriales.

“No se ha documentado con exactitud cómo surgen las cutarras; sin embargo, la tradición indica que aparecieron por primera vez en Panamá con la llegada de los españoles, quienes introdujeron la ganadería en las tierras de la península de Azuero”, añadió.

Virgilio Sousa presentó el proyecto que declaraba el 15 de febrero de cada año como el Día de la Constitución Política de la República de Panamá.

Proponía que durante esa fecha las instituciones del Estado y municipales, así como las empresas privadas, realizaran actividades académicas y de capacitación alusivas a la Constitución.

Este proyecto incluso tuvo un avance: fue aprobado en primer debate el 11 de septiembre de 2024, cuando la diputada Lilia Batista, del partido Realizando Metas, presidía la Comisión de Educación.

Sin embargo, posteriormente entró en la agenda del Pleno de la Asamblea y fue devuelto a la comisión, el 18 de septiembre, “para mayor consulta”.

La otra iniciativa legislativa, presentada por Iris Rivera, buscaba declarar oficialmente el Festival Acuático a orillas del río Santa María. Este evento se celebra desde hace 20 años, destacó Rivera.

Explicó que este festival incluye diversas manifestaciones artísticas organizadas por la comunidad, resaltando las costumbres y tradiciones de la región. A su vez, representa encuentros culturales en los cuales los artesanos muestran sus manualidades y realizan diferentes tipos de actividades para deleitar a lugareños y visitantes de todo el país.

“Este festival ofrece un turismo recreativo que permite al visitante desplazarse de su entorno habitual con el propósito de participar en actividades propias del destino. Es una forma popular de viaje que ha ganado mucha atención a lo largo de toda la República de Panamá”, agregó.