Panamá, 04 de mayo del 2026

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    'SUSTANCIA ECONÓMICA'

    Asamblea inicia sesiones extraordinarias para reformar el Código Fiscal

    José González Pinilla
    Asamblea inicia sesiones extraordinarias para reformar el Código Fiscal
    Diputados Jorge Herrera y Eliecer Castrellón Barrios. LP/Elysée Fernández.

    A eso de las 11:55 a.m. de este lunes 4 de mayo se instaló el período de sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para la discusión del proyecto de ley que reforma el Código Fiscal.

    Se trata de una iniciativa impulsada por el Ejecutivo que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.

    Los diputados, que se encuentran en receso durante los meses de mayo y junio, fueron convocados a sesiones extraordinarias por el presidente José Raúl Mulino para discutir única y exclusivamente este proyecto. Tendrán hasta el próximo 5 de junio para aprobarlo en los tres debates, antes de remitirlo al Ejecutivo para su respectiva sanción.

    Una vez fueron instaladas las sesiones extraordinarias y tras el canto del Himno Nacional, el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, decretó un receso hasta que la Comisión de Economía y Finanzas apruebe el documento en primer debate. Es decir, el pleno volverá a reunirse luego de que los diputados de la comisión realicen las consultas y discusiones correspondientes sobre el proyecto.

    El documento fue presentado el pasado jueves 30 de abril, último día del período ordinario de sesiones, por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

    Ese día, Chapman explicó que los estándares globales exigen que los beneficios fiscales estén sustentados en actividad económica real. Además, recordó que la permanencia de Panamá, desde 2021, en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperantes evidencia la situación actual.

    Según el ministro, mantener esta situación conlleva riesgos crecientes para la reputación del país, restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la preservación y generación de empleo.

    Hizo énfasis en que países de la región han logrado la exclusión de dicha lista mediante reformas orientadas a fortalecer los requisitos de sustancia económica y modernizar sus marcos tributarios.

    Habilitan suplentes

    Durante la breve sesión, la Secretaría General de la Asamblea informó que al menos 15 diputados habilitaron sus suplentes para determinados días, incluyendo este lunes.

    Entre los diputados que habilitaron a sus suplentes figuran los que viajaron, el fina de semana, a China.

    José González Pinilla

    Editor


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