Pérez-Barboni presidirá la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de Panamá de la Asamblea Nacional fue instalada este martes 12 de agosto.

El diputado de la bancada ‘Seguimos’ y el Movimiento Otro Camino (Moca), José Pérez Barboni, fue electo con nueve votos de nueve posibles como el nuevo presidente de la comisión legislativa.

La mancuerna la completará en la vicepresidencia el diputado de Realizando Metas (RM), Jamis Acosta, también electo con nueve votos.

Asimsimo, fue electa como secretaría de la comisión con el máximo de votos la diputada Yamireliz Chong, de la coalición Vamos.

Las sillas de la comisión quedan de la siguiente manera: