Panamá, 12 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EN DIRECTO

    Pérez-Barboni presidirá la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal

    Mario De Gracia
    Pérez-Barboni presidirá la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal
    Foto: Mario De Gracia.

    La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de Panamá de la Asamblea Nacional fue instalada este martes 12 de agosto.

    El diputado de la bancada ‘Seguimos’ y el Movimiento Otro Camino (Moca), José Pérez Barboni, fue electo con nueve votos de nueve posibles como el nuevo presidente de la comisión legislativa.

    La mancuerna la completará en la vicepresidencia el diputado de Realizando Metas (RM), Jamis Acosta, también electo con nueve votos.

    Asimsimo, fue electa como secretaría de la comisión con el máximo de votos la diputada Yamireliz Chong, de la coalición Vamos.

    Las sillas de la comisión quedan de la siguiente manera:

    • José Pérez Barboni, presidente, bancada ‘Seguimos’ y Movimiento Otro Camino (Moca)

    • Jamis Acosta, vicepresidente, Realizando Metas (RM)

    • Yamireliz Chong, secretaría, coalición Vamos

    • Didiano Pinilla, comisionado, Cambio Democrático (CD)

    • Augusto Palacios, comisionado, coalición Vamos

    • Ricardo Vigil, comisionado, partido Panameñista

    • Manuel Cheng, comisionado, bancada mixta y la libre postulación

    • Marcos Castillero, comisionado, Partido Revolucionario Democrático (PRD)

    • Rogelio Revello, comisionado, Realizando Metas (RM)

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Ernesto Cedeño: ‘No creí que los de la alianza serían igual de traicioneros que los de los partidos’. Leer más
    • Educación privada en Panamá: hay 536 colegios, pese a pérdida de unos 35,919 alumnos en 5 años. Leer más
    • Mariano Rivera pega sencillo y Chema Caballero doble este sábado en el Yankee Stadium. Leer más